Salud Pública destaca la baja incidencia de dengue en RD

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Santo Domingo, 2 oct (EFE).- República Dominicana registra una baja incidencia de dengue en comparación con el promedio de las Américas, según datos del Ministerio de Salud Pública y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Hasta la semana epidemiológica 27 de 2026, el país había confirmado 181 casos de dengue, con una incidencia acumulada de 3.16 casos por cada 100,000 habitantes, de acuerdo con el Ministerio de Salud Pública, que señaló que el comportamiento de la enfermedad se mantenía dentro de la denominada “zona de éxito” del corredor endémico, de acuerdo con un comunicado de la cartera de Salud Pública.

En las Américas, la OPS reportó hasta la semana epidemiológica 35 una incidencia de 159 casos por cada 100,000 habitantes.

Los registros regionales muestran diferencias importantes entre los países y territorios, con tasas superiores a la dominicana.

El Ministerio de Salud Pública afirmó que mantiene las labores de vigilancia epidemiológica, prevención y control del dengue y ha llamado a la población a eliminar los recipientes y objetos donde pueda acumularse agua, ya que pueden convertirse en criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor de la enfermedad.

an/am