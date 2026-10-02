Centro León celebra 23 años con una jornada de arte y cultura

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- El Centro León celebrará sus 23 años de labor ininterrumpida dedicada a promover la creatividad, la identidad y la educación, con una programación especial que comenzará este fin de semana y se extenderá durante todo octubre.

Las actividades conmemorativas iniciarán este viernes 2 de octubre, a las 8:00 p. m., con una edición especial de los Viernes Musicales: Noche de los 80, a cargo del DJ Samuel Concepción, quien pondrá a bailar al público con una selección de vinilos de esa época. La jornada incluirá entrada gratuita a las exposiciones de 6:00 a 9:00 p. m.

FERIA DE ARTESANÍA Y ACTIVIDADES FAMILIARES

El sábado 3 de octubre, fecha del aniversario, de 10:00 a. m. a 6:00 p. m., se celebrará la Feria de Artesanía Dominicana, como parte del programa Artesanía: cultura y desarrollo, bajo el lema Huellas de barro, con los Hermanos Guillén como artesanos invitados.

Durante la jornada habrá entrada gratuita y recorridos comentados por especialistas. A las 10:00 a. m. se realizará una visita temática a la sala Signos de identidad, acompañada de un taller familiar sobre técnicas de manejo del barro inspiradas en la cultura indígena. A las 11:00 a. m. tendrá lugar una visita comentada a la exposición del 29 Concurso de Arte Eduardo León Jimenes.

MÚSICA, CINE Y MEMORIA

La programación artística incluirá, de 10:00 a. m. a 4:00 p. m., Momentos impro, con la participación del Grupo Koribe, coro de cámara del Ministerio de Cultura dirigido por Nadia Nicola, y Los Chuineros de Baní.

A las 4:00 p. m. se proyectará Centro León en movimiento, una selección audiovisual sobre la trayectoria de la institución, y se desarrollará un taller familiar vinculado al Concurso de Arte Eduardo León Jimenes.

La programación continuará durante todo octubre con propuestas de arte, música, cine, literatura y memoria histórica.

an/am