Reabren consulado República Dominicana en Caracas

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SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) informó que reabrió este jueves el Consulado General de la República Dominicana en Caracas, Venezuela.

La sede ofrece todos los servicios consulares, tanto para dominicanos como para extranjeros. Entre ellos, asistencia y protección a ciudadanos dominicanos, solicitud de pasaportes, cartas de ruta, poderes notariales, autorizaciones de viaje, registro de dominicanos y trámites de matrimonio.

Las tarifas se mantienen sin cambios, precisó el Mirex.

TRÁMITES PREVIOS SEGUIRÁN EN BOGOTÁ

Con la reapertura, los usuarios ya pueden iniciar nuevos trámites directamente en Caracas.

Sin embargo, las solicitudes tramitadas previamente ante el consulado dominicano en Bogotá, Colombia, seguirán gestionándose allí hasta concluir. Los documentos depositados en Colombia no serán trasladados a Venezuela y las citas ya programadas deberán mantenerse en Bogotá.

UBICACIÓN Y CONTACTO

El Consulado, encabezado por el cónsul general Héctor Pastor Vásquez, retomó operaciones en su sede habitual: Multicentro Empresarial del Este, Torre Libertador, Núcleo A, piso 17, oficina 174, avenida Libertador, municipio Chacao.

El horario de atención es de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Para información, los usuarios pueden comunicarse a los teléfonos (0212) 263-8256 y (0212) 264-5596, al WhatsApp 0422-41-1237 o al correo consudomcaracas@mirex.gob.do.