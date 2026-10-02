Adopem ve emprendimiento como vía de superar la pobreza

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SANTO DOMINGO.- Banco Adopem, entidad de la Fundación Microfinanzas BBVA (FMBBVA), celebró el encuentro “Transformando realidades, construyendo el futuro”, un espacio de diálogo sobre los avances de los emprendedores dominicanos y los desafíos que enfrentan para sostener sus negocios y mejorar su estabilidad económica.

Durante la jornada, Giovanni Di Placido, director de Research y Estrategia de la FMBBVA, abordó la evolución de la pobreza en República Dominicana y el papel del emprendimiento como una vía para superarla. Señaló que el crecimiento económico de los hogares debe estar acompañado de herramientas que les permitan enfrentar situaciones adversas sin perder lo construido.

CAMBIOS EN EL PERFIL DE LA POBREZA

Di Placido advirtió que el envejecimiento poblacional, la irrupción de la inteligencia artificial, la brecha digital y el cambio climático determinarán el perfil de la pobreza en el futuro. “Las causas de la pobreza ya han cambiado, la pregunta es ahora cuánto tardaremos en cambiar las respuestas”, expresó.

Mercedes Canalda de Beras-Goico, presidenta ejecutiva de Banco Adopem, dio la bienvenida y moderó el panel “De la inclusión financiera a la inclusión productiva: soluciones para ampliar el impacto”, con representantes de los sectores público y privado.

Canalda destacó que el acceso a servicios financieros abre oportunidades para emprender, pero consideró necesario mantener el acompañamiento para que los negocios puedan crecer, enfrentar imprevistos y sostener sus avances.

RESILIENCIA Y EDUCACIÓN FINANCIERA

Stephanie García Van Gool, directora de Medición de Impacto y Desarrollo Estratégico de la FMBBVA, explicó que medir el progreso de una familia requiere observar no solo sus ingresos, sino también su capacidad de ahorro, el cumplimiento de metas y los recursos disponibles ante una emergencia.

Según los datos presentados, el 73 % de los clientes lleva un presupuesto, pero solo el 30 % logra cumplir sus metas financieras.

La especialista también presentó Impulsa Ahorro, un piloto desarrollado por Banco Adopem junto a la Superintendencia de Bancos para facilitar el ahorro entre emprendedores vulnerables.

El encuentro incluyó el panel “La historia detrás de los datos”, centrado en experiencias de emprendedores y el acompañamiento de Banco Adopem. Ricardo Canalda, miembro del Consejo de Directores, presentó las conclusiones de la jornada.

an/am