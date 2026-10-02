RD se prepara para recibir las delegaciones a reunión CEPAL

La reunión de la CEPAL en Santo Domingo está prevista del 7 al 9 de octubre.

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Santo Domingo, 2 oct (Prensa Latina) República Dominicana se prepara para recibir a las delegaciones que participarán en el 41.Âº período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), previsto del 7 al 9 de octubre.

El encuentro reunirá a autoridades de los 45 Estados miembros y 14 asociados de la CEPAL, organismo que forma parte del sistema de Naciones Unidas, además de representantes de instituciones internacionales, del sector privado, de la academia y de la sociedad civil.

La reunión, que tendrá lugar en la provincia de Santiago de los Caballeros, estará centrada en los desafíos económicos y sociales de América Latina y el Caribe, así como en las transformaciones que enfrenta la región en un escenario internacional marcado por cambios geopolíticos y económicos, según la cancillería local.

La agenda contempla debates sobre integración, transformación digital e inteligencia artificial, desarrollo productivo y macroeconomía.

También se abordará la experiencia dominicana mediante un panel dedicado a la región norte del país y al impacto de la cooperación entre los sectores público y privado en la evolución económica nacional.

La ceremonia inaugural está programada para el 7 de octubre a las 14:30, hora local, y las sesiones podrán seguirse en directo por los canales digitales de la CEPAL y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana (MIREX).

El Gobierno anunció además un dispositivo de seguridad durante la celebración del encuentro, así como controles de identificación y revisión de pertenencias en las áreas vinculadas con las actividades oficiales.

ool/mpv