Inauguran plaza cívica en Neiba con inversión RD$30 millones

El viceministro de Gobierno y Sociedad del Ministerio de la Presidencia, Ronald Sánchez, encabezó la actividad.

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BAHORUCO. – La Alcaldía de Neiba, en coordinación con el Ministerio Administrativo de la Presidencia, inauguró este jueves la plaza cívica Apolinar Perdomo, una obra esperada por la comunidad y concebida como espacio para el esparcimiento familiar.

El viceministro de Gobierno y Sociedad del Ministerio de la Presidencia, Ronald Sánchez, quien habló en representación de Andrés Bautista García, destacó la importancia de la obra para los habitantes del municipio y resaltó otras inversiones realizadas en comunidades de Bahoruco.

UNA OBRA PARA EL ESPARCIMIENTO FAMILIAR

Sánchez informó que la plaza tuvo un costo superior a RD$30 millones y atribuyó su culminación al manejo eficiente de los recursos públicos. Explicó que el proyecto sufrió retrasos por aspectos administrativos y de diseño, pero finalmente fue concluido.

Recordó que el Ministerio de la Presidencia también ha respaldado obras en Mena, Santana y Uvilla, además de facilitar camiones compactadores, ambulancias y otros servicios para municipios de la provincia.

Durante el acto, el presidente provincial del Instituto Duartiano, Ramón de Jesús Núñez Duval, leyó una semblanza del poeta Apolinar Perdomo, cuyo nombre lleva la plaza, y posteriormente fue develado un busto en su honor.

ESPACIO INCLUSIVO DE MÁS DE 6,000 METROS CUADRADOS

El alcalde Yadel Suberví agradeció el respaldo del Gobierno y de las autoridades provinciales para completar la obra. También destacó las gestiones del senador Guillermo Lama y del doctor Mario Lama para obtener recursos adicionales destinados a su terminación.

La plaza cuenta con aproximadamente 6,188 metros cuadrados, de los cuales 1,300 están destinados al área infantil. Dispone de 21 mobiliarios recreativos, incluido uno para niños con discapacidad, lo que convierte el espacio en una instalación inclusiva.

Suberví exhortó a la ciudadanía a cuidar la plaza, mantener sus áreas verdes y contribuir a preservar un ambiente limpio, seguro y libre de contaminación sónica.

En la inauguración participaron autoridades provinciales y municipales, representantes de organizaciones sociales y comunitarias y alcaldes de distintos municipios de Bahoruco.

an/am