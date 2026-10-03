Precio del cobre eleva potencial mineo del país

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La libra de cobre se cotizaba este viernes a US$6.60, que duplica el precio de este metal básico sustentado por décadas, y eso tiene una especial significación para la economía dominicana y el futuro de nuestra minería.

Todo el oro y la plata que se explota en el país está asociado al cobre y el zinc, en particular el enorme yacimiento de Pueblo Viejo en Cotuí que explotan las gigantes mineras la canadiense Barrick Gold y la norteamericana Newmont.

De hecho Pueblo Viejo fue identificado inicialmente como un “pórfido” de cobre en sulfuros con cantidades importantes de oro y plata asociados que por su valor, desplazaron al cobre como proyecto económico de extracción y procesamiento.

Según la definición de un pórfido de cobre (o pórfido cuprífero) es un yacimiento mineral de origen magmático e hidrotermal que constituye la principal fuente de extracción de cobre y molibdeno a nivel mundial, además de aportar importantes cantidades de oro y plata como subproductos.

En Pueblo Viejo Barrick-Newmont tienen instalada, además de la línea de producción de oro y plata, una similar de cobre, al parecer a la espera de aconteciera lo de en estos momentos que el precio del cobre comienza a dispararse en todos los mercados de metales.

Todo el sobrante de material molido para extraer el oro y la plata está depositado en la presa El LLagal, de Pueblo Viejo, que de seguro ahora deberá estar siendo proyectada como una segunda minería de gran calado.

Cerro Maimón, donde opera la Compañía Minera Dominicana-CORMIDOM- propiedad de la china Perilya, ya explotó el rico yacimiento de cobre en superficie, 2.2 y 2.5% por tonelada, equivalente a 22 a 25 kilogramos por tonelada, uno de los más ricos del mundo. Allí el oro y la plata asociados es mínimo, lo que igualmente sucede en la explotación subterránea después de agotar el yacimiento superficial.

Según aparece publicado en medios colgados en la red “el alza en el precio del cobre está impulsada por un déficit estructural histórico, donde la aceleración de la demanda tecnológica choca directamente con una oferta minera estancada e interrumpida

Pilares

Los factores clave detrás de este incremento se dividen en tres grandes pilares:

1. Explosión de la demanda tecnológica y ecológica

Auge de la Inteligencia Artificial y Centros de Datos: Las infraestructuras de procesamiento de datos requieren una cantidad masiva de energía y cableado. Los mega data centers actuales consumen hasta 50,000 toneladas de cobre por instalación para sus sistemas de refrigeración y redes eléctricas.

Transición energética y electromovilidad: La descarbonización global depende del «metal rojo». Fabricar un vehículo eléctrico requiere cuatro veces más cobre que uno de combustión, a lo que se suma la construcción de paneles solares, turbinas eólicas y la expansión de las redes eléctricas mundiales.

Recuperación industrial de China: Como el mayor consumidor del mundo, la reciente mejora en su actividad manufacturera (indicadores PMI en expansión) ha disparado las órdenes de compra.

2. Restricciones severas en la oferta mundial

Interrupciones en minas clave: Problemas operativos, fallas y huelgas en yacimientos gigantescos como Grasberg (Indonesia), Kamoa-Kakula (Congo), Escondida (Chile) y el cierre de Cobre Panamá han retirado cientos de miles de toneladas del mercado.

Bajos niveles de inventario: Las existencias de cobre refinado en bolsas clave como la de Shanghái (ShFE) han caído a mínimos históricos , dejando al mercado sin un colchón físico ante picos de demanda.

Dificultad de expansión minera: Descubrir y poner en marcha una nueva mina de cobre tarda hoy entre 17 y 25 años debido a las regulaciones ambientales, los altos costos y la caída en las leyes de mineral (las minas antiguas cada vez producen menos cobre puro por tonelada extraída).

3. Tensiones comerciales y factores financieros

Temores arancelarios y almacenamiento preventivo: El anuncio de aranceles comerciales en EE. UU. provocó que los compradores norteamericanos acumularan inventarios masivos por anticipado, presionando la disponibilidad de metal en el resto del mundo.

Especulación financiera: Al ser catalogado por potencias como un «mineral crítico», los fondos de inversión y futuros de materias primas (como el COMEX y la LME) han incrementado masivamente sus posiciones especulativas, empujando el precio al alza en los mercados financieros”.

—Excepcional oportunidad de procesar más cobre dominicano

La presente es una coyuntura ideal para irrumpir en el mercado con una mayor exportación de cobre, atendiendo a lo relatado.

Cormidom ya exporta importantes cantidades de cobre y zinc (US$1.79 por libra) a China por lo que cuando se habla de exportación de metales además del oro y la plata se refiere a estos dos metales con precios realmente atractivos con relación a años atrás.

Se informa que las autoridades del ministerio de Energía y Minas por intermedio de la Dirección General de Minería tratan con Barrick-Pueblo Viejo ponga en operación su línea de producción de cobre, pues cuando se instaló apenas la libra de cobre superaba los US$2 dólares. Ahora supera los 6 dólares con 60 centavos, y con perspectivas de seguir subiendo como se puede desprender de lo antes expuesto.

Luego se sabrá qué proyecta Barrick-Pueblo Viejo con la enorme cantidad de reservas de cobre se encuentran en el embalse de El LLagal, y qué harán también con las que vayan a parar al embalse de la nueva presa de colas construye como relevo cuando se replete la primera en 2029.

—Un pórfido de cobre en Restauración

Entre los ingenieros geólogos dominicanos que conocemos ya es un secreto a voces lo que comenzó siendo una tímida mina de oro (3 millones de onzas) en Restauración provincia de Dajabón, en el lugar Los Candelones, por parte de la empresa canadiense Unigold, alcanza ahora otra dimensión.

Se trata de un posible pórfido de cobre de dimensiones mucho más grandes que el yacimiento de Cerro Maimón, pues es de origen magmático e hidrotermal, que podría alcanzar parte del territorio de Haití, donde hace frontera en Restauración.

Ya geólogos como el autorizado Julio Espaillat, además de Miguel Peña y Osiris de León, que conocen la geología de la isla habían advertido de estas formaciones magmáticas e hidrotermales que están representadas en gran parte de la Cordillera Central.

La potencialidad, por tanto, de que el país se convierta en un gran productor y exportador de cobre, como ya lo es de oro y plata, son muy altas.

Las voces antimineras están apagadas, y eso debe ser por la contundencia de los aportes de la minería a las exportaciones nacionales que ya lideran. Es momento de sacar provecho a esta coyuntura.

jpm-am