Abinader encabezará hoy actos en Ocoa y ciudad de Santiago

Abinader saluda decenas de personas que acudieron a la actividad.

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader desarrollará este sábado 3 de octubre una agenda de trabajo que incluye inauguraciones de centros educativos, el lanzamiento de un programa de asistencia social y una visita a la Feria Expo Cibao.

Las actividades comienzan a las 10:30 de la mañana, en Rancho Arriba, San José de Ocoa, donde encabezará la inauguración del techado del Centro Educativo William Radhames Encarnación.

Media hora más tarde, a las 11:00 de la mañana, presidirá el lanzamiento del programa “Fogones por estufas”, iniciativa de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC).

Posteriormente, el presidente se trasladará a la provincia Santiago, donde, a la 1:00 de la tarde, encabezará la inauguración del Centro Educativo Dominga Avelina Pérez, ubicado en El Caimito, municipio Jánico.

A las 2:30 de la tarde, presidirá la inauguración del Liceo El Guano, en la comunidad del mismo nombre, también perteneciente al municipio Jánico.

Finalmente, a las 4:00 de la tarde, Abinader visitará la Feria Expo Cibao, que se desarrolla en el Parque Central de Santiago.