Embajada de Haití se desvincula de declaraciones de jugadores

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SANTO DOMINGO.- La Embajada de Haití en República Dominicana se desvinculó este viernes de declaraciones atribuidas a jugadores de la selección de fútbol de ese país tras el partido disputado el jueves 1 de octubre contra el combinado dominicano.

Reafirmó el compromiso del Gobierno haitiano de respetar la soberanía, la integridad territorial y las instituciones de República Dominicana.

En una nota de prensa, señaló que las expresiones de los deportistas no reflejan la posición de la Embajada ni del Gobierno de Haití.

El documento no identifica a los jugadores ni reproduce las declaraciones que motivaron la comunicación. Sin embargo, distintos medios resaltan que la legación diplomática se refiere a lo dicho por por el delantero haitiano Wilson Isidor, autor de dos de los cuatro goles de su selección, en el sentido de que: “La Hispaniola es Haití. Esto es Haití”.

Estas declaraciones provocaron de inmediato reacciones adversas de fanáticos así como de representantes de sectores nacionalistas de República Dominicana.

LLAMA A PRESERVAR RELACIONES DE BUENA VECINDAD

La a representación diplomática atribuyó los comentarios al ambiente de intensidad emocional generado durante el encuentro, correspondiente, según la comunicación, a la Copa de Naciones de la Concacaf. El partido concluyó con marcador de 4-1.

La representación diplomática consideró que algunas declaraciones formuladas «en el fragor de la competición» pudieron generar reacciones y malentendidos, por lo que estableció distancia respecto de esas expresiones y subrayó que la rivalidad deportiva no debe afectar las relaciones de buena vecindad y respeto mutuo entre ambos Estados.

Asimismo, recordó que el encuentro enfrentó a selecciones de dos países vecinos que comparten una misma isla, pero que constituyen Estados soberanos, con fronteras distintas e internacionalmente establecidas.

En ese contexto, la misión diplomática hizo referencia al Tratado Fronterizo de 1929 y a su protocolo de revisión, al tiempo que reiteró el compromiso del Gobierno haitiano de respetar plenamente a República Dominicana.

DEPORTE COMO ESPACIO DE ACERCAMIENTO

La embajada destacó los profundos vínculos históricos, humanos y culturales que existen entre los dos países y sostuvo que estos deben prevalecer independientemente de las emociones que pueda generar una competencia deportiva.

El documento también resaltó el papel del deporte como espacio de acercamiento, diálogo y fraternidad entre los pueblos. En ese sentido, planteó que las rivalidades deportivas, aunque legítimas y apasionadas, no deben poner en cuestión las relaciones entre ambas naciones.

La misión diplomática manifestó, además, su disposición a continuar trabajando con las autoridades dominicanas y los demás actores involucrados para preservar y fortalecer los vínculos bilaterales sobre la base del respeto, la apertura y la comprensión mutua.

Finalmente, agradeció, en nombre de la Federación Haitiana de Fútbol y del Gobierno de Haití, la colaboración del Gobierno y del pueblo dominicanos para la realización del partido, así como el trabajo de los organizadores, las fuerzas de seguridad y las instituciones y personas que contribuyeron al desarrollo del encuentro.

an/am