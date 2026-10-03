Turismo inicia programas para mejorar casas Ciudad Colonial

El ministro de Turismo, David Collado (segundo desde la izquierda..) junto a moradores de la Ciudad Colonial

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

Santo Domingo, 2 oct (EFE).- El ministro de Turismo, David Collado, inauguró este viernes tres programas de intervención en la Ciudad Colonial de Santo Domingo destinados a mejorar viviendas, recuperar fachadas históricas y embellecer el entorno urbano.

Collado entregó el primer lote del Programa de Mejoramiento de Viviendas (Promevi), que pasó de 38 a 44 unidades tras detectarse afectaciones técnicas adicionales, con una inversión superior a 71 millones de pesos.

También inauguró el primer lote de 60 inmuebles del Programa de Recuperación de Fachadas, con una inversión de 62 millones de pesos, y entregó el proyecto Pinta tu Ciudad, que intervino 150 fachadas con un costo superior a 16 millones.

El Promevi contempla la reparación integral de 140 viviendas, con intervenciones en baños, cocinas, techos e instalaciones eléctricas y sanitarias, entre otros trabajos, según detalló Turismo en un comunicado.

Las obras incorporan criterios de eficiencia energética, ahorro de agua y resiliencia climática.

Los proyectos forman parte del Programa Integral de Desarrollo Turístico y Urbano de la Ciudad Colonial, ejecutado por el Ministerio de Turismo junto al Ministerio de Cultura y la Alcaldía del Distrito Nacional, con financiamiento del BID y cofinanciamiento de la Unión Europea.

El programa integral contempla más de 28 proyectos dirigidos a recuperar espacios públicos y monumentos históricos, mejorar las condiciones de habitabilidad, impulsar la economía local y fortalecer la gestión del centro histórico.EFE

mf