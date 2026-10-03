Piden juzgar por homicidio voluntario a dueños Jet Set

Los hermanos Antonio y Maribel Espaillat a su salida del tribunal.

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Santo Domingo, 3 oct (Prensa Latina) Los abogados de familiares de las víctimas del colapso de la discoteca Jet Set en Dominicana solicitaron hoy que los hermanos Espaillat sean juzgados por «homicidio voluntario», lo que llevó a aplazar la continuación del juicio de fondo.

La petición busca modificar la calificación jurídica de los hechos mediante la figura del «dolo eventual», lo que elevaría la pena máxima posible de dos a 30 años de prisión, según explicó el juez Franny González Castillo, de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional.

El magistrado suspendió la audiencia hasta el próximo viernes para permitir que la defensa de Antonio y Maribel Espaillat prepare sus argumentos frente al pedido.

Los abogados Gregory Adames, Luis Aybar y Plinio Piña plantearon que los imputados sean juzgados conforme a varios artículos del Código Penal relativos al homicidio voluntario y al dolo eventual.

A la petición también se sumó el abogado Jean Carlos Martínez, representante de otros querellantes, quien sostiene desde etapas anteriores del proceso la aplicación de esa figura jurídica.

Los representantes de las víctimas consideran que los testimonios escuchados durante el juicio aportan elementos para revisar la calificación con la que los Espaillat fueron enviados a juicio.

También demandaron que, en caso de acogerse el cambio, el expediente sea remitido a un tribunal colegiado, debido a que una eventual condena superior a dos años correspondería a esa instancia, según el planteamiento de los querellantes.

Antonio y Maribel Espaillat fueron enviados a juicio de fondo en junio bajo la acusación de homicidio involuntario, decisión adoptada por el juez Raymundo Mejía, quien entonces rechazó la petición de algunos familiares de las víctimas.

El proceso se deriva del desplome del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido el 8 de abril de 2025 durante una presentación artística, tragedia que provocó la muerte de 236 personas y dejó más de 180 heridas.

mh/mpv