Dominicana ejecuta 69,6 % del gasto público hasta septiembre

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Santo Domingo, 2 oct (Prensa Latina) La República Dominicana ejecutó hasta el 25 de septiembre el 69,6 por ciento de su presupuesto público para 2026, con los servicios sociales y el pago de la deuda entre los principales destinos de los recursos, trascendió hoy.

De acuerdo con datos de la Dirección General de Presupuesto (Digepres), los servicios sociales concentran la mayor proporción de los recursos ejecutados, con el 67,5 por ciento de los fondos asignados.

Dentro de esta función, educación representa la principal partida, seguida por protección social y salud.

El pago de intereses y comisiones de la deuda pública alcanza una ejecución del 76,3 por ciento del total asignado, mientras los servicios económicos registran el 75,8 por ciento.

En este último grupo sobresalen los fondos destinados a energía y combustibles, transporte, asuntos económicos y comerciales, así como al sector agropecuario y a los sistemas de riego.

Los servicios generales, que incluyen administración pública, justicia, orden público, seguridad y defensa nacional, también figuran entre los principales destinos del gasto estatal.

Por otra parte, la protección del medio ambiente presenta una ejecución del 49,9 por ciento y los fondos se concentran principalmente en acciones vinculadas con la biodiversidad y el manejo de desechos, el cambio climático y la preservación del aire, agua y suelo.

En términos generales, las cifras muestran que a tres meses de concluir el año fiscal se había ejecutado poco más de dos tercios del presupuesto vigente del Gobierno central, mientras algunas funciones registran desembolsos superiores al 75 por ciento.

mh/mpv