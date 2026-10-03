Un “vulgar arreglo” entre corsarios

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Sabemos que el asunto no se ve tan claro, especialmente para nosotros, los que no conocemos los detalles íntimos de esta extraña transacción entre una institución descentralizada del Estado dominicano y una empresa organizadora de eventos y espectáculos públicos, que es propiedad de un prominente miembro de la comunidad dominicana residente en el exterior.

La Junta Central Electoral (JCE) es la institución referida y Latin Events LLC es la empresa en cuestión, dirigida por el reconocido promotor Félix Cabrera.

También sabemos que ambos -la JCE y el señor Cabrera- firmaron contratos previos para promocionar eventos que interesaban a la comunidad dominicana de USA; como por ejemplo: el proceso de cedulación y la celebración de partidos de beisbol profesional entre equipos tradicionales de nuestro país, pero en estadios de grandes ligas de Nueva York.

Por la promoción que se hizo a tales eventos pudimos enterarnos de que cuando menos tres (3) personalidades nuestras estuvieron envueltas en el montaje original de los “dichosos juegos” de beisbol dominicano en NYC: el honorable cónsul de entonces, don Eligio Jaquez, el doctor Rafael Lantigua y la prestante señorita Raysa Rodríguez.

Mas luego supimos que los tres -por razones imprecisas- se desconectaron de los preparativos de los espectáculos deportivos. Y lo mismo sucedió con los funcionarios de la Liga de Beisbol Dominicana (LIDOM) y de la oficina del Comisionado de Beisbol Profesional aunque, algunos entendidos miembros de la comunidad dominicana en Nueva York sostienen que los motivos de éstos últimos, eran muy diferentes a los de las tres personalidades citadas antes.

Con ese escenario inicial y luego de varios meses en los tribunales de USA y RD, se logró la condena de la JCE al pago de una astronómica suma en favor del demandante señor Félix Cabrera. Claro, de todo ésto nos hemos enterado por medio de la prensa, debido a que la JCE, no solamente hizo mutis sobre el espinoso asunto sino que, tampoco compareció para responder ante la justicia las demandas del señor Cabrera.

Cómplice

De hecho, con su deleznable comportamiento, la JCE se hizo cómplice para desfalcar el Estado dominicano; y eso merece una ejemplar sanción, como se estila en el actual Gobierno de Abinader.

Es aquí donde -como dice el refranero nuestro- se comienza a sentir “que hay gato entre macuto” y se supone que el gato ha hecho algún desarreglo en su interior, porque se percibe un tufillo a estafa en perjuicio del pueblo dominicano, ya que el Estado sale perjudicado con la friolera de cerca de millón y medio de dólares.

Y no se crean ustedes amigos lectores que este número es exagerado…. No, es muy, pero muy posible que, con este desaguisado provocado por la irresponsabilidad de la JCE y su indiferencia frente a la demanda, se le sumen los gastos legales de los abogados demandantes más algún posible pago por el tiempo que se retarde la JCE en admitir su culpa y pagar la suma consignada en la sentencia.

Como aquí es donde “la puerca retuerce el rabo” -porque estamos hablando de cerca de 100 millones de pesos que saldrán de los bolsillos de los dominicanos- decidimos “tallerear” un tanto el asunto éste pero, consultando a algunos prestantes miembros de la comunidad residentes en Nueva York.

Primero hablamos con el doctor Rafael Lantigua, quien nos aseguró que en efecto él, junto a don Eligio Jaquez y Raysa Rrodríguez, registraron Sports Dreams Foundation DR-USA, una organización sin fines de lucro, para promover los juegos de beisbol dominicano en USA.

Luego le presentaron la idea a la concejal Carmen De La Rosa y al congresista Adriano Espaillat, quien a su vez recomendó a Félix Cabrera para que organizara la parte artística complementaria de los juegos y éste buscó el apoyo económico de un señor de apellido Zamora, que invirtió unos 250 mil dólares en el proyecto.

Tanto la concejal De La Rosa, como el congresista Espaillat estaban impedidos de formar parte del equipo organizador de los juegos por su condición de funcionarios elegidos de NYC. Así, el comité organizador quedó integrado -solo inicialmente- por el cónsul Jaquez, el doctor Lantigua, la directora ejecutiva Raysa Rodríguez y el señor Félix Cabrera.

Sin embargo, Cabrera sacó del equipo a Jaquez y a Rodríguez y organizó los partidos pactados con los Metropolitanos de NY, ya que el acuerdo con los Yankees fracasó porque los Bombarderos de El Bronx “no hacen negocios con Cabrera”. No se pudo confirmar con certeza las razones de esa supuesta predisposición de los Yankees contra el empresario dominicano, ni los motivos que la originan.

El doctor Lantigua permaneció junto a Cabrera porque entendía que era una garantía para que se cumpliera con los compromisos económicos contraídos por la señorita Rodríguez, que gastó $104,411.32 en los pasajes, hotel y estadía de los jugadores y de los ejecutivos de los equipos de Licey y Aguila que participaron en la Serie Los Titanes.

La serie fue todo un éxito y dejó beneficios sobre los 6 millones de dólares, pero hasta el día de hoy Raysa Rodríguez no ha recibido un solo penny de manos de Félix Cabrera, a pesar de los esfuerzos y la presión ejercida por el doctor Lantigua para que Félix pague.

Después conversamos con el excónsul Eligio Jaquez y prácticamente nos ratificó todo lo dicho por el doctor Lantigua y agregó además que, en efecto, él se sintió burlado por Cabrera, que maliciosamente se apropió de la idea surgida en el Consulado de Nueva York y del esfuerzo que hizo la gente del Gobierno para montar los juegos y que solo buscaba satisfacer la nostalgia de los dominicanos residentes en USA por su tierra natal.

El profesor Marino Mejía, una reserva moral de la dominicanidad en USA planteó la necesidad de que el Gobierno de Abinader llegue hasta las últimas consecuencias en esta burda estafa en que han incurrido los funcionarios de la JCE y el organizador del sainete éste de los juegos de exhibición, que han resultado más caros que la propia Serie Mundial de Grandes Ligas.

Ángel L Ramírez, un laborioso trabajador dominicano residente de Brooklyn, afirmó que esta es la burla más grande que se le ha hecho al presidente Abinader, que debe parar de inmediato este atraco al Estado y disponer una investigación judicial para sancionar a los responsables -como dicta la ley- si resultaren culpables.

Domingo Grullón “El Muñecón”, uno de los disc jockey mas carismáticos de la radio hispana de NY afirmó que la única forma del Gobierno quedar bien con los dominicanos del exterior es cancelando y metiendo preso a los responsables de esa poca vergüenza.

Es muy difícil, casi imposible, que Cabrera pueda organizar algún partido de beisbol en el futuro, ya que -según los protagonistas de los hechos- ni los ejecutivos de equipos, ni la LIDOM están dispuestos a hacer negocios con él. Pero, ésto no está escrito con tinta china, porque si hay beneficios, los mercaderes siempre estarán dispuestos a pactar.

En este punto de la historia sobre los juegos, la JCE y Félix Cabrera es que trataremos de entender por qué se llegó a ese abrupto acuerdo de pagar mas de 1 millón de dólares del dinero del pueblo dominicano, cuando no se hizo esfuerzo alguno por defenderse en los tribunales de USA y RD.

La forma como se comporta la JCE en la solución de este absurdo caso, solo sugiere que hay un arreglo en una banda de delincuentes para robarle al Estado dominicano, y el presidente Luis Abinader debe actuar, como lo ha hecho con los tramposos que han traicionado su confianza.

Eso habrá que explicarlo, porque no se trata de dinero personal del presidente de la JCE sino, de las arcas del Estado. Nadie puede justificar ni tiene derecho a entregar graciosamente los bienes del Estado a terceros, a menos que, como dice el titular de este trabajo, todo sea “un vulgar acuerdo entre corsarios”.

¡Vivimos, seguiremos disparando!

jpm-am