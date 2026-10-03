Premios Julia reconoce aportes adultos mayores desarrollo RD

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SANTO DOMINGO.- La Fundación NTD celebró el pasado jueves 1 de octubre la cuarta edición de los Premios Julia, en el marco del Día Internacional de las Personas Adultas Mayores, con un reconocimiento a siete personas mayores de 70 años por sus aportes al desarrollo de la sociedad dominicana.

Los homenajeados fueron reconocidos por sus contribuciones en áreas como medicina, educación, servicio comunitario, conservación de los recursos naturales, microfinanzas, actividad empresarial y apoyo a comunidades vulnerables.

RECONOCEN TRAYECTORIAS EN DIVERSAS ÁREAS

Entre los galardonados figuran Angélica Benítez Báez de Ginebra, de 77 años, por su labor humanitaria y médica; Antigua Melania Martínez Santos, de 91, por su trayectoria educativa y comunitaria; y José Federico López Larache, de 72, por sus aportes a la medicina y la atención de emergencias.

También fueron distinguidos María Ramona Rodríguez Peña, de 74 años, por su trabajo en el desarrollo de comunidades rurales; Mercedes Pimentel de Canalda, de 87, por su contribución al desarrollo de las microfinanzas para mujeres; Milcíades Manuel Mejía Pimentel, de 74, por sus investigaciones y labor de conservación de los recursos naturales; y Petra Nulberta Rodríguez de Pérez, de 74, por su actividad empresarial, filantrópica y respaldo a comunidades vulnerables.

UNA INICIATIVA EN HONOR A JULIA TAVARES

Los Premios Julia honran la memoria de Julia Tavares de Álvarez, conocida como la «Embajadora de la Tercera Edad», y reconocen a personas mayores de 70 años cuyas acciones han contribuido al bienestar y desarrollo del país.

En esta cuarta edición, bajo el lema «Cada historia, una estrella por descubrir», la Fundación NTD resaltó el valor de las experiencias, conocimientos y aportes de las personas adultas mayores en la construcción de una sociedad para todas las edades.

«No venimos a hacer extraordinarias a las personas que hoy galardonamos. Venimos a reconocer la grandeza que ya existe en sus vidas, a redescubrir y compartir sus historias», expresó Sandra Aponte, presidenta de la Fundación NTD.

La ceremonia se realizó en el auditorio del Instituto Policial de Educación Superior (IPES).

an/am