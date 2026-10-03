Cáncer de mama también puede afectar a mujeres jóvenes

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SANTO DOMINGO.- Aunque el cáncer de mama es más frecuente en edades avanzadas, las mujeres jóvenes tampoco están exentas de desarrollar esta enfermedad. Ante esta realidad, la oncóloga radioterápica de RADONIC, Dra. Alcestis Salazar Polanco, destaca la importancia de prestar atención a los cambios en las mamas y ofrecer un tratamiento que considere tanto el tumor como la calidad de vida de cada paciente.

“Tratar a una mujer joven con cáncer de mama significa entender que no estamos tratando únicamente una enfermedad. Estamos tratando a una mujer cuya vida estaba ocurriendo”, explica la especialista.

TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO

Salazar Polanco señala que algunos subtipos de cáncer de mama pueden presentar características biológicas más agresivas en mujeres jóvenes, por lo que el tratamiento debe individualizarse según el tamaño y estadio del tumor, los ganglios, los receptores hormonales, HER2 y otras características de la enfermedad.

La especialista considera fundamental abordar desde el diagnóstico aspectos como la fertilidad, maternidad, imagen corporal, sexualidad, salud emocional y vida profesional.

“El mejor tratamiento oncológico no debería construirse mirando solamente el tumor. También debe mirar a la mujer que tendrá que continuar viviendo después de él”, afirma.

En cuanto a la detección, recuerda que la juventud no debe llevar a ignorar señales de alerta. Una masa nueva o persistente, cambios en la forma o tamaño de la mama, retracción del pezón, secreciones inusuales o alteraciones persistentes de la piel deben ser evaluados por un profesional de la salud.

AVANCES EN RADIOTERAPIA

Salazar Polanco explica que la radioterapia ha evolucionado con técnicas de planificación más precisas que ayudan a proteger órganos sanos. En determinados casos, especialmente en cáncer de mama izquierda, existen estrategias para reducir la exposición del corazón durante el tratamiento.

En el mes de concientización sobre el cáncer de mama, RADONIC exhorta a las mujeres a conocer sus factores de riesgo, prestar atención a los cambios y consultar oportunamente.