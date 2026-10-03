“El perdedor”, de LeKastro, en primer lugar chart de salsa RD

LeKastro es un artista de raíces dominicanas criado en Brooklyn.

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SANTO DOMINGO.- El sello discográfico Mayimba Music anunció que “El perdedor”, segundo sencillo promocional del proyecto Aventura Tumbao, alcanzó el primer lugar del chart general de salsa de Monitor Latino en República Dominicana, convirtiéndose en uno de los temas de mayor difusión y demanda en las emisoras radiales del país dentro de ese género.

La canción es interpretada por LeKastro, artista de raíces dominicanas criado en Brooklyn, quien apuesta por una propuesta musical que combina la nostalgia con sonidos contemporáneos. Bajo la dirección del productor y arreglista Pedro Jesús, la versión transforma la reconocida bachata de Aventura en una pieza de salsa que fusiona elementos de la tradición cubana con matices urbanos del Bronx.

UNA FUSIÓN DE SONIDOS Y TALENTO MUSICAL

La producción cuenta con la participación de destacados músicos, entre ellos Diego Camacho, en la percusión; Dante Vargas, en la trompeta; Alex Zapata, en el trombón, y Giovanni Machuca, en el piano y el bajo.

El sencillo y su video musical oficial están disponibles en las principales plataformas digitales, informó Mayimba Music.

HOMENAJE AL REPERTORIO DE AVENTURA

Lanzado el pasado 20 de mayo, el álbum Aventura Tumbao rinde homenaje a nueve composiciones de Romeo Santos que han conquistado a distintas generaciones de seguidores durante casi tres décadas.

El proyecto inició su promoción con “La Curita”, interpretada por Ana Soto, y ahora impulsa “El perdedor”, una reinterpretación salsera que busca conectar el legado musical de Aventura con nuevas audiencias.

Para Mayimba Music, alcanzar la primera posición en el listado de salsa de Monitor Latino representa un reconocimiento a la propuesta artística y a la acogida del público dominicano.

LEKASTRO ANUNCIA GIRA PROMOCIONAL

Como parte de los próximos pasos del proyecto, LeKastro visitará República Dominicana para desarrollar una amplia gira promocional que incluirá presentaciones en vivo y entrevistas en distintos medios de comunicación, tanto de radio como de televisión.

La agenda busca acercar al artista al público dominicano y fortalecer la difusión de Aventura Tumbao en el mercado local.

an/am