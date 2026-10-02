Trump insiste en su amenaza de atacar «muy fuerte» a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablando con reporteros este jueves en la Casa Blanca, en Washington (EE.UU.). EFE/EPA/ Jim Lo Scalzo

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Washington, 2 de octubre (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este jueves con golpear a Irán «muy fuerte» si se confirma que estuvo detrás del incidente en el vuelo de Flydubai, unos hechos que Israel ha calificado de atentado terrorista.

«Serán golpeados muy fuerte, no se preocupen», respondió Trump a la prensa en la Casa Blanca cuando le preguntaron si contempla ordenar un ataque en caso de confirmarse la autoría iraní.

Preguntado específicamente sobre una posible implicación de Irán, el mandatario republicano afirmó que considera probable esa hipótesis: «Diría que la respuesta, basándome en lo que estoy escuchando, es sí, pero estamos trabajando en ello en este momento».

EL INCIDENTE

El altercado se produjo el miércoles en el vuelo FZ1073 de Flydubai, que se dirigía de Dubai a Tel Aviv, cuando la nave iba a cruzar la frontera entre Arabia Saudí y Jordania.

Uno de los pilotos apuñaló a otro, según sostiene el Gobierno israelí, y trató de estrellar la aeronave, lo que obligó a la tripulación a intervenir para tomar el control del aparato y realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto saudí de Tabuk, donde varios tripulantes tuvieron que ser hospitalizados.

Aunque el Ministerio de Defensa de Israel ya ha apuntado a lo ocurrido como un acto «terrorista yihadista», Flydubai apela aún a «abstenerse de especulaciones prematuras» hasta que se aclaren las causas del incidente, y las autoridades emiratíes también han mostrado cautela a la espera de la investigación.

La Fiscalía General de Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció hoy la creación de un equipo de fiscales especializados para investigar si tuvo trasfondo terrorista el incidente en el vuelo.

La entidad judicial emiratí aclaró que asume la competencia del caso porque la aeronave vuela bajo pabellón emiratí, lo que permite aplicar su legislación a los delitos cometidos a bordo aún estando en el extranjero.

SP-AM