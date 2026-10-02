Turismo dominicano a Argentina creció 123 % tras eliminación visado

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BUENOS AIRES.- La eliminación del requisito de visa para turistas dominicanos que viajan a Argentina ha aumentado el flujo de viajeros entre ambos países.

El embajador dominicano en Argentina, Jorge Marte Báez, informó que la llegada de dominicanos creció 123 % en lo que va de año. Hasta agosto habían ingresado casi 6,000 dominicanos, una cifra que supera cualquier año completo anterior.

La medida fue autorizada en julio de 2025 por la Jefatura de Gabinete de Ministros de Argentina. Permite la entrada sin visa ni Autorización de Viaje Electrónica (AVE) a ciudadanos dominicanos que tengan visa válida de Estados Unidos, para turismo por un máximo de 90 días como residentes transitorios.

TURISMO ARGENTINO HACIA RD

El flujo también crece en sentido contrario. Marte Báez señaló que alrededor de medio millón de argentinos visitaron República Dominicana el año pasado y que este año se proyecta superar esa cifra.

Vinculó el crecimiento a la participación de República Dominicana como país invitado en la Feria Internacional de Turismo de Buenos Aires.

RELACIONES COMERCIALES

Más allá del turismo, el embajador dijo que el país busca mejorar la relación comercial con Argentina.

Reconoció que la balanza comercial es desfavorable para República Dominicana y aseguró que en los últimos tres años se han hecho esfuerzos para ampliar el intercambio y reducir el desequilibrio.