Policía dominicana decomisa armas y dinero en operativos

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Santo Domingo, 1 oct.- La Policía dominicana informó hoy sobre el decomiso de armas de fuego, municiones y más de 34 mil dólares, además de la detención de varios ciudadanos durante operativos en las provincias de San Pedro de Macorís y Peravia.

En Juan Dolio, provincia San Francisco de Macorís (nordeste), agentes de la Dirección Central de Investigación, junto al Ministerio Público, ocuparon un fusil de asalto, una pistola Glock calibre nueve milímetros, 141 municiones y 34 mil 200 dólares en efectivo en el curso de un allanamiento en un complejo residencial.

La operación concluyó con la detención de un ciudadano alemán identificado por las autoridades como Nicola David Kahle.

La Policía indicó que el arrestado y las evidencias quedaron bajo custodia del Ministerio Público, mientras continúa la investigación para determinar la procedencia del armamento, las municiones y el dinero.

En la provincia Peravia (sur), específicamente en distintos sectores de Baní, otros operativos dejaron siete apresados y el decomiso de armas, municiones, máquinas tragamonedas y mercancías que las autoridades calificaron de presunto contrabando.

En una de las intervenciones fue ocupada una escopeta calibre 20, mientras que en el distrito municipal Villa Sombrero cinco hombres fueron apresados cuando, según las informaciones preliminares de la Policía, intentaban comercializar un fusil.

Durante esta última acción fue confiscado un fusil AR-1, marca Patriot, con su cargador y tres municiones calibre 5.56, además de dos máquinas tragamonedas.

Las acciones forman parte de los operativos que desarrollan las autoridades dominicanas contra la tenencia y comercialización ilegal de armas y otros delitos.

of-am