Banreservas financia 197 viviendas en Laderas del Este

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader entregó este jueves 224 apartamentos de la segunda etapa del proyecto Laderas del Este, en San Antonio de Guerra, de los cuales 197 fueron adquiridos mediante financiamientos del Banco de Reservas por más de RD$466 millones.

Durante el acto, el presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, informó que la entidad destinó RD$900 millones en financiamiento interino para el desarrollo del complejo habitacional.

Aguilera destacó que estos mecanismos, articulados con desarrolladores inmobiliarios y el Ministerio de Vivienda y Edificaciones, facilitan el acceso de las familias a créditos hipotecarios.

“Estamos ayudando a mover una cadena completa de actividad económica: construcción, empleos, suplidores, servicios y nuevas oportunidades para las comunidades donde estos proyectos se desarrollan”, sostuvo.

El ejecutivo señaló que el crecimiento económico debe reflejarse en la vida cotidiana de la población y reiteró el respaldo de Banreservas a proyectos habitacionales dirigidos tanto a desarrolladores como a familias que buscan adquirir una vivienda.

También reconoció el trabajo de Fasa Constructores y de los desarrolladores Fabio Santoni y Pedro Bonilla, así como la coordinación del Ministerio de Vivienda y Edificaciones.

La segunda etapa de Laderas del Este busca contribuir a reducir el déficit habitacional y ampliar el acceso a viviendas para familias dominicanas.

A la actividad asistieron autoridades legislativas, provinciales y municipales, ejecutivos de Banreservas y representantes de las instituciones y empresas vinculadas al proyecto.