Gobierno incorpora credenciales verificables a «Soy Yo RD»

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SANTO DOMINGO– El Ministerio de Administración Pública (MAP) y la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) presentaron el Marco Nacional de Credenciales Verificables y su incorporación a Soy Yo RD, herramienta que permitirá a los ciudadanos portar, presentar y validar digitalmente información oficial.

La iniciativa fue anunciada durante el Foro Regional de Infraestructura Pública Digital, previo a la XX Reunión Anual de la Red Interamericana de Gobierno Digital (Red GEALC) y la IX Reunión Ministerial de Gobierno Digital de las Américas.

El nuevo marco establece reglas para que las instituciones puedan emitir, presentar y verificar credenciales digitales, manteniendo cada entidad la responsabilidad sobre sus registros y fuentes oficiales.

El director general de la OGTIC y presidente de la Red GEALC durante 2026, Edgar Batista, explicó que la herramienta permitirá pasar de mostrar documentos a demostrar digitalmente que una información fue emitida por la institución correspondiente y permanece vigente.

El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, señaló que el objetivo trasciende el componente tecnológico y busca facilitar el acceso a servicios estatales mediante información oficial segura y portable.

La implementación permitirá reducir progresivamente el uso de copias, fotografías, certificaciones y documentos físicos en determinadas validaciones. El modelo será federado, por lo que no creará un nuevo repositorio centralizado de información.

Además del MAP y la OGTIC, participan inicialmente el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA) y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), que trabajan en casos de uso para convertir información oficial en credenciales digitales.

La propuesta forma parte de la agenda de Infraestructura Pública Digital de República Dominicana y cuenta con el acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, el Centre for Digital Public Infrastructure y Co-Develop.

dh/am