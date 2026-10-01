Policía reporta más de 53,000 órdenes pendientes por delitos

La Policía presentó los datos en rueda de prensa.

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SANTO DOMINGO.- La Policía Nacional informó este jueves que mantiene pendientes de ejecución 53,877 órdenes de detención de personas que han cometido delitos, entre ellos violencia intrafamiliar, robos, agresiones físicas y sexuales, delitos cibernéticos y homicidios.

El vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira, explicó durante una rueda de prensa que la cifra corresponde a órdenes y no a personas, debido a que un mismo individuo puede acumular varios requerimientos judiciales. Precisó que algunas de las órdenes datan de 2023.

De acuerdo con los datos presentados, 17,635 órdenes corresponden a casos de violencia intrafamiliar; 11,587 a robos; 5,951 a agresiones físicas; 4,018 a agresiones sexuales; 2,761 a delitos cibernéticos y 2,681 a homicidios.

Pesqueira señaló que la Policía también persigue a personas requeridas por estafas y otros delitos vinculados a la alta tecnología. “No solamente buscamos a los delincuentes que maten y que roben”, afirmó.

HAY PERSONAS CON DECENAS DE REGISTROS

La institución presentó además información sobre 73 personas con múltiples registros policiales. Entre ellas figura José Luis Mateo Medina, quien acumula 41 registros, mientras José Amauris Pérez aparece con 34. Otros individuos tienen 28, 27 y 26 registros.

En cuanto a los casos relacionados con homicidios, la Policía informó que existen 2,548 personas con órdenes pendientes, de las cuales 1,181 cuentan con documentos de identidad y 1,367 han sido identificadas mediante alias, situación que dificulta completar su identificación.

Pesqueira informó que 107 personas se han entregado voluntariamente desde el inicio de septiembre. Indicó que esos casos han seguido el debido proceso y que algunos permanecen bajo medidas de coerción mientras otros esperan decisiones judiciales.

El vocero reiteró que la Policía actúa como auxiliar del Ministerio Público y que corresponde a los tribunales determinar las consecuencias legales en cada caso.

“Nuestro objetivo es proteger y apresar, someterlo a la justicia y que sea la justicia la que decida”, expresó.

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