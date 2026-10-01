Presidente llama personas con órdenes de arresto a entregarse

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SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader llamó este jueves a las personas que tienen órdenes de arresto y que han sido identificadas por las autoridades a entregarse a las autoridades al tiempo que aseguró que los organismos de seguridad mantienen equipos trabajando para localizarlas.

Tras encabezar la inauguración de la Escuela Primaria Ana Josefa Puello, e n Cancino Adentro, el Mandatario afirmó que se trata de personas consideradas de alta peligrosidad y que las autoridades ya conocen su ubicación.

“A los que tienen muchas fichas, que creo que son unos 70, y que son de alta peligrosidad, lo que nosotros les repetimos es que se entreguen. Porque hay equipo buscando”, manifestó, al responder preguntas de los periodistas.

El Jefe del Estado emitió estos criterios al ser preguntado por periodistas sobre lo dicho este jueves por la Policía de que hay mas de 57 mil personas acusadas de cometer delitos, las cuales en su mayoría están prófugas. Entre los hechos que abrían cometido figuran homicidios, estafas y violencia intrafamiliar

Sostuvo que los grupos vinculados a actividades delictivas representan una minoría frente a la mayoría de los dominicanos que trabaja y apuesta por vivir en paz y tranquilidad.

“Este país quiere vivir, la inmensa mayoría de este país de gente buena, de gente trabajadora, de gente honesta, de gente seria”, expresó.

Reiteró que el Gobierno mantiene el compromiso de fortalecer la seguridad ciudadana y garantizar condiciones de tranquilidad para las familias, con especial atención a niños y jóvenes.

GOBIERNO AMPLIARÁ CAPACIDADES DE LA POLICÍA

Informó que las autoridades continuarán incorporando tecnología, equipos y nuevos agentes a las labores de prevención y seguridad.

Indicó que uno de los principales mecanismos para reforzar la vigilancia es el modelo de patrullaje por cuadrantes, cuya implementación continuará ampliándose en distintas zonas del país.

En ese sentido, anunció que este viernes viajará a la provincia La Altagracia para continuar con la expansión de este sistema y fortalecer la presencia policial en el territorio.

El mandatario también destacó el respaldo de la ciudadanía a las acciones dirigidas a mejorar la seguridad y afirmó que la mayoría de la población aspira a desarrollar sus actividades cotidianas, trabajar y desplazarse en un ambiente de tranquilidad.

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