Presidente llama personas con órdenes de arresto a entregarse

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader llamó este jueves a las personas que tienen órdenes de arresto y que han sido identificadas por las autoridades a entregarse a las autoridades al tiempo que aseguró que los organismos de seguridad mantienen equipos trabajando para localizarlas.
Tras encabezar la inauguración de la Escuela Primaria Ana Josefa Puello, e n Cancino Adentro, el Mandatario afirmó que se trata de personas consideradas de alta peligrosidad y que las autoridades ya conocen su ubicación.
“A los que tienen muchas fichas, que creo que son unos 70, y que son de alta peligrosidad, lo que nosotros les repetimos es que se entreguen. Porque hay equipo buscando”, manifestó, al responder preguntas de los periodistas.
El Jefe del Estado emitió estos criterios al ser preguntado por periodistas sobre lo dicho este jueves por la Policía de que hay mas de 57 mil personas acusadas de cometer delitos, las cuales en su mayoría están prófugas. Entre los hechos que abrían cometido figuran homicidios, estafas y violencia intrafamiliar
Sostuvo que los grupos vinculados a actividades delictivas representan una minoría frente a la mayoría de los dominicanos que trabaja y apuesta por vivir en paz y tranquilidad.
“Este país quiere vivir, la inmensa mayoría de este país de gente buena, de gente trabajadora, de gente honesta, de gente seria”, expresó.
Reiteró que el Gobierno mantiene el compromiso de fortalecer la seguridad ciudadana y garantizar condiciones de tranquilidad para las familias, con especial atención a niños y jóvenes.
GOBIERNO AMPLIARÁ CAPACIDADES DE LA POLICÍA
Informó que las autoridades continuarán incorporando tecnología, equipos y nuevos agentes a las labores de prevención y seguridad.
Indicó que uno de los principales mecanismos para reforzar la vigilancia es el modelo de patrullaje por cuadrantes, cuya implementación continuará ampliándose en distintas zonas del país.
En ese sentido, anunció que este viernes viajará a la provincia La Altagracia para continuar con la expansión de este sistema y fortalecer la presencia policial en el territorio.
El mandatario también destacó el respaldo de la ciudadanía a las acciones dirigidas a mejorar la seguridad y afirmó que la mayoría de la población aspira a desarrollar sus actividades cotidianas, trabajar y desplazarse en un ambiente de tranquilidad.
of-am
Este luis no dice nada de los puntos ni de farides se casarían por el civil
Necesitamos manos dura.
No soy perremeita dios me libre pero ahora sí le doy todo mi apoyo 100X1000. Hay limpiar este pais. Y si la única manera es así dandole piso 29 a todos estos hijos de su M.M. Pues que le den 29 . Y Abínader que se ponga la pilas y que le de 48 horas los derechos humano para que se vallan que salgan del país so pena de ser apresado y jusgado por traición a la patria. Esos mal nació HDP..
Pena de muerte ..DÉCADAS DICIENDOLES Y PARECe QUE SE PLANEA !
! YA ERA HORA !!!! UN PAÍS LLENO DE MILLONARIOS NARCO TRAFICANTES , PAIS DE 3rd MUNDO , HAITIANOS , y TODOS HACEN , DESHACEN ,,BUSCANDO ENVIARLE A TRUMP Y EUROPA MÁS DROGA , Y COMPRAR JUECES , GENERALES , FUNCIONARIOS Y NADIE ES ENCARCELADO . ES HORA DE IMPLEMENTAR PENA DE MUERTE !
NO PERDAMOS TIEMPO , EJECÚTENLOS
Eliminando a estos criminales EL GOBIERNO se ahorrará millones de millones en mantenimiento por décadas de encarcelamiento , comida , médicos , ropa , salario por estos criminales y viviremos con seguridad al estilo LA ERA de TRUJILLO .
PLOMO CON ELLOS !
ENTREGUENSE! YO LO APOYO y A SU DISPOSICIÓN!
DIRECTOR DE POLICIA , promete buscar “no importa dónde se metan” a delincuentes ,
Rodríguez García les aseguró que proteger a la sociedad significa sacar de las calles a los delincuentes, apresarlos y someterlos a la acción de la justicia, ya que los antisociales “no pueden convivir en la calle de manera libre”.
CON PENA DE MUERTE A CRIMINALES LIMPIAMOS EL PAIS , Y DAMOS EJEMPLO A. LATINO AMERICA .
Para mí todo el que tiene órdenes de arresto y no se entregas, se declara en rebeldía, por ende lo más seguro es que enfrente a la policía cuando lo encuentren y ahí está el intercambio de disparos y después los boca de jarro atacan a la policía.