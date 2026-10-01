Dictan 18 meses de prisión a acusados caso Julián Oro Duro

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SANTO DOMINGO.— La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso 18 meses de prisión preventiva a cuatro hombres vinculados con la muerte de Zeneida Socorro Castillo y la tentativa de asesinato del cantante Gilberto Julián Sarante, conocido como Julián Oro Duro, durante un robo en su residencia.

El tribunal también declaró el proceso de tramitación compleja, conforme a la solicitud del Ministerio Público.

Los imputados son Kevin Dariel Germán Troncoso, Lawrence Mark Liranzo Marcos, alias Chiquito, Phillips Michael Tejeda Vásquez y/o Michael Tejada, y Juan Carlos Hernández García. Cumplirán la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, en San Antonio de Guerra.

Según la acusación, el 20 de septiembre los dos primeros llegaron a la vivienda de las víctimas en una motocicleta. Liranzo Marcos habría utilizado una relación previa con Castillo, a quien había realizado trabajos, para ingresar al inmueble sin levantar sospechas.

El Ministerio Público sostiene que Castillo fue estrangulada y herida con un arma cortopunzante, además de recibir golpes en la cabeza. Posteriormente, los agresores habrían sustraído unos 50.000 dólares, pesos dominicanos y prendas de oro.

De acuerdo con la investigación, permanecieron varias horas dentro de la residencia hasta la llegada de Sarante. El artista fue atacado con objetos contundentes y sufrió fracturas craneofaciales y una hemorragia subaracnoidea.

Los allanamientos permitieron ocupar dinero, prendas, dispositivos electrónicos, la motocicleta utilizada y vestimentas captadas por cámaras de seguridad.

El Ministerio Público atribuye a los acusados, de manera provisional, homicidio voluntario agravado, tentativa de asesinato, robo agravado, asociación de malhechores, tortura y otros delitos.

dh/am