Ucrania anuncia el lanzamiento en combate misil balístico FP-7

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KIEV 1 Oct.- El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha publicado este jueves en sus redes sociales un vídeo del primer lanzamiento con fines de combate real del misil balístico táctico de fabricación nacional, el FP-7.

«Misil balístico táctico ucraniano. FP-7. Primer uso en combate. Gracias por el resultado. Próximo paso: producción. ¡Gloria a Ucrania!», ha escrito Zelenski.

El FP-7, conocido popularmente como Pelícano, ha sido desarrollado por la empresa ucraniana Fire Point, como alternativa a los estadounidenses ATACMS, en un momento en el que son constantes desde Kiev las demandas de proyectiles.

of-am

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Ramfis Tr.
Ramfis Tr.
10 minutos hace

Dios mio y quien será que está baquendo a este tipo y a su país. No a las armas nuclear. Colo!

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