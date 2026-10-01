Arnaud informa avance de 90 % en acueducto de Hato Damas

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SAN CRISTÓBAL.- El director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Wellington Arnaud, informó que el acueducto de Hato Damas presenta un avance de 90 %, durante un encuentro con juntas de vecinos y representantes comunitarios del distrito municipal.

Arnaud aseguró que la obra permitirá llevar agua potable a los hogares de la zona, en cumplimiento de una disposición del presidente Luis Abinader, quien autorizó los recursos para su ejecución.

“Quiero que ustedes tengan la confianza de que le vamos a llevar agua a sus casas”, afirmó el funcionario.

El proyecto contempla la instalación de 70 kilómetros de tuberías, la construcción de dos depósitos reguladores y la rehabilitación de otro existente. También incluye nuevos pozos para elevar la capacidad de producción y 4,000 acometidas domiciliarias.

El titular del INAPA señaló además que la institución coordina acciones con el Ministerio de Medio Ambiente para contribuir a la preservación del río Haina.

En la actividad participaron la alcaldesa de Hato Damas, Daniela Alcántara; los subdirectores del INAPA Wascar Martínez y Waldo Guzmán; el encargado de Supervisión Nacional, Edgar Díaz, y el responsable provincial de San Cristóbal, Joel Pinales.

También asistieron los regidores Ángel Mateo, Alan Peralta y Bladimir Corporán, junto con dirigentes comunitarios y representantes de organizaciones locales.

dh/am