Presentan “El sonido que me gusta más” en la Zona Colonial

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SANTO DOMINGO.- El colectivo Lantana: Arte y Bienestar presentará este sábado 3 de octubre, a las 5:00 de la tarde, en Quinta Dominica, el espectáculo de cuentacuentos “El sonido que me gusta más”, una propuesta dirigida al público familiar que combina narración, música, humor, creatividad e improvisación.

La actividad forma parte de la sexta edición de “Entre patios”, circuito cultural gratuito que abre las puertas de patios históricos, familiares y comunitarios de la Ciudad Colonial de Santo Domingo para promover el arte, la convivencia y la participación de la comunidad.

MUSICOS Y NIÑOS DE LANTANA

“El sonido que me gusta más” es dirigido y presentado por los artistas Bianka Reyes y Tomás Rubio, con la participación de músicos y niños que forman parte de las clases y actividades de Lantana, colectivo dedicado a la educación artística de personas neurotípicas y con discapacidad.

La historia gira en torno a una niña que despierta un día con una inquietud: descubrir cuál es el sonido que más le gusta.

En su recorrido, escucha los sonidos de la casa, la granja, el bosque y la ciudad, hasta regresar a su hogar, donde, antes de dormir, encuentra una respuesta inesperada.

UNA EXPERIENCIA PARTICIPATIVA

El espectáculo invita a los espectadores a convertirse en parte de la historia mediante la creación de los sonidos que la protagonista va encontrando durante su recorrido.

La propuesta incorpora momentos musicales y espacios de interacción con el público, en una experiencia que apuesta por la imaginación, el humor y la improvisación como herramientas para acercar las artes escénicas a las familias.

La presentación está dirigida a público familiar y la entrada es gratuita.

an/am