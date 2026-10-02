Escogido contrata lanzadores Derek West y kelly Austin

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BOCA CHICA.- La gerencia de Operaciones de Béisbol de los bicampeones nacionales, Leones del Escogido, anunció las contrataciones de los lanzadores Derek West y Kelly Austin para la temporada otoño-invernal 2026-27 de la LIDOM, que comenzará el 16 de octubre.

West, de 29 años, llegó al Escogido al final del Round Robin del torneo pasado y sacó outs importantes tanto en esa etapa como en la final. En su primera experiencia en la liga, combinó 5.2 actos sin permitir carreras, con marca de 1-0, 0.71 de WHIP y cuatro ponches.

En la temporada 2025-26 formó parte de los Indios de Mayagüez, en Puerto Rico, donde dejó 2.19 de porcentaje de carreras limpias, 0.97 de WHIP y 32 ponches en 24.2 entradas. En el verano tuvo paradas en México con los Leones de Yucatán y Caliente de Durango, acumulando 3.66 de efectividad y 49 ponches en 39.1 episodios.

También participó en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 con el equipo de Países Bajos. Con los neerlandeses completó 4.2 actos sin conceder anotación y con dos ponches.

“Estamos muy contentos de tener a West nuevamente con nosotros. La temporada pasada demostró que puede ser un brazo de impacto en nuestra liga. Ya conoce nuestra organización, nuestro clubhouse y lo que significa vestir esta camiseta. Su regreso fortalece nuestro cuerpo de lanzadores y estamos entusiasmados de volver a contar con él”, declaró Carlos Peña, gerente general de los Leones.

Austin, de 25 años, participó durante el verano en la sucursal Doble-A de los Yankees de Nueva York con el equipo Somerset Patriots, donde registró récord de 5-3, 3.61 de porcentaje de carreras limpias, 1.08 de WHIP y ponchó a 62 bateadores en 57.1 entradas.

La oposición le bateó para .195 a Austin en 2026, quien de por vida tiene 3.05 de efectividad en 150.2 innings de carrera en los circuitos minoritarios.

“Estamos muy entusiasmados con Austin. Es un brazo que nos interesa mucho y que viene a fortalecer y profundizar nuestras opciones de pitcheo. Seguimos enfocados en construir un cuerpo de lanzadores profundo y versátil, con diferentes alternativas para afrontar las exigencias de nuestra temporada”, indicó Peña.

Los 18 veces campeones nacionales se mantienen entrenando todas las mañanas en la academia de los Yankees de Nueva York.

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