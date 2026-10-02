Abadina honrará a Inmortales, Viejas Glorias y Propulsores DN

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SANTO DOMINGO, RD.- La Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina) honrará el legado eterno de exjugadores Inmortales del Deporte, Viejas Glorias y Propulsores durante la celebración del 50 Torneo de Basket Superior (TBS Distrito 2026).

Edwin Castillo (Tatico), presidente de Abadina, hizo el anuncio en nombre del Comité Ejecutivo de esa institución, que arriba a sus “Bodas de Oro” con la celebración de los 50 años del torneo superior.

Castillo informó que, por iniciativa de la actual gestión de Abadina, se asumió el compromiso formal de honrar el legado de los Inmortales del Deporte, Viejas Glorias y Propulsores del baloncesto capitalino, otorgándoles, por primera vez y en un acontecimiento histórico, acreditaciones de reconocimiento y pases permanentes para el acceso libre a los partidos del 50 TBS Distrito 2026 y su sede oficial, la Arena BanReservas Profesor Virgilio Travieso Soto.

“Nuestra institución reconoce que la historia y vigencia del baloncesto dominicano descansan sobre los invaluables aportes y la trayectoria de grandes figuras que han entregado su esfuerzo al país”, dijo.

La actividad se desarrollará este jueves 1 de octubre, a las 5:00 de la tarde, en el área de tabloncillo de la Arena BanReservas Profesor Virgilio Travieso Soto.

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