Comandante del Ejército inspecciona puestos región sur

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BARAHONA.– El comandante general del Ejército de República Dominicana, mayor general Jimmy Arias Grullón, inició un recorrido de inspección operacional por la frontera sur para supervisar las condiciones de las tropas, puestos militares e infraestructuras ubicadas en la zona.

La jornada comenzó en la sede de la Quinta Brigada de Infantería, en Barahona, y se extenderá hasta este sábado en Jimaní. El recorrido incluye las principales vías de tránsito, destacamentos y posiciones avanzadas en áreas de difícil acceso.

Durante las visitas, Arias verificó el estado del equipamiento, las instalaciones remozadas y las condiciones de servicio de los soldados responsables de la vigilancia fronteriza y la contención del ingreso irregular de extranjeros.

“Todos estos destacamentos remozados están en excelentes condiciones, al igual que las tropas, que se encuentran en un estado operacional de listeza para cumplir con la misión”, sostuvo el comandante general.

El recorrido busca completar las inspecciones de la franja fronteriza, luego de las realizadas en la región norte.

Arias estuvo acompañado por el supervisor de la Verja Perimetral Inteligente y de los Mercados Fronterizos, general de brigada Luis Alberto Coronado; el comandante de la Quinta Brigada de Infantería, general de brigada Freddy Soto Thormann, y oficiales responsables de los batallones con operaciones en Barahona, Pedernales e Independencia.

dh/am