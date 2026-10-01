Joven teme ser “puesto en 29” y denuncia persecución policial

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SANTO DOMINGO ESTE.— El joven Christofer Morel, de 26 años, denunció que teme por su vida y afirmó ser víctima de una presunta persecución policial que atribuye a un agente al que identifica como el comandante “Mao”, del Destacamento Felicidad, en Los Tres Brazos.

Morel relató que permaneció cuatro meses privado de libertad por un caso de atraco a mano armada y que posteriormente recuperó su libertad, según sostiene, por falta de pruebas. Aseguró que desde entonces se ha mantenido alejado de actividades ilícitas y busca dedicarse a la música.

El joven negó residir en Los Tres Brazos y rechazó estar involucrado actualmente en venta de drogas, robos u otros hechos delictivos.

Asimismo, afirmó haber recibido informaciones sobre un supuesto intento de crear expedientes u órdenes de arresto en su contra para enviarlo nuevamente a prisión. Responsabilizó al agente señalado de cualquier situación que pueda afectar su integridad.

“Temo por mi vida”, expresó Morel, quien aseguró conservar en su teléfono evidencias relacionadas con sus señalamientos y contar con personas que podrían respaldar parte de su versión.

El joven pidió a las autoridades investigar la denuncia y garantizar que cualquier proceso en su contra se desarrolle conforme a la ley. También solicitó poder continuar con sus proyectos personales y musicales.

dh/am