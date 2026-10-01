Condenan a 30 años a militar por asesinato de médico

SANTO DOMINGO.- Un tribunal condenó a 30 años de prisión a un cabo de la Armada Dominicana por el asesinato del médico perinatólogo Enrique Antonio Espinal Castillo, ocurrido en 2024 en Santiago.

Víctor Manuel Saldaña Hernández (Julio) fue hallado culpable de quitarle la vida al profesional y trasladar su cuerpo hasta un terreno baldío en La Costa de Rafelito, Sabana Grande de Palenque, provincia San Cristóbal.

La Fiscalía de Santiago inició la investigación tras la desaparición de Espinal Castillo y recopiló evidencias materiales, documentales, videográficas y testimoniales que vincularon al militar con el hecho.

Según la acusación, la víctima salió de su residencia en Villa Olga y se dirigió a Los Guandules, en Hato del Yaque, donde se encontró con Saldaña Hernández. Horas después, el acusado le propinó golpes en el cráneo y el rostro que provocaron su muerte.

El cadáver fue localizado el 5 de agosto de 2024. El condenado lo trasladó en el baúl de una yipeta Hyundai Tucson blanca, propiedad de Espinal Castillo, hasta la referida zona de San Cristóbal.

Durante el juicio, la fiscal Jenniffer Rodríguez presentó diversas pruebas, entre ellas imágenes del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 que permitieron establecer el recorrido realizado por el acusado desde Santiago hasta San Cristóbal.

El Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago, integrado por Rubén Darío Cruz Uceta, presidente, y los jueces Rubén Rodríguez y Jasmín de los Santos, impuso además el pago de cuatro millones de pesos a favor de los familiares de la víctima.

La sentencia acogió la acusación por violación de los artículos 379, 382, 295 y 304 del Código Penal.