PN informa muerte de otros dos hombres en enfrentamientos

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Santo Domingo, 1 oct.- La Policía Nacional dominicana informó hoy sobre la muerte de dos hombres buscados por las autoridades en hechos ocurridos en menos de 72 horas, el más reciente registrado en la provincia de Santiago de los Caballeros.

Eudy Antonio Infante de León, alias Nifi, falleció después de resultar herido durante una intervención de agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) en el sector Santiago Oeste, según el informe preliminar de la institución.

La Policía afirmó que el hombre, contra quien pesaba una orden judicial de arresto por su presunta vinculación con un caso de amenazas, disparó con un revólver calibre 38 contra los uniformados, quienes respondieron al ataque.

Infante de León fue trasladado a un hospital, donde murió mientras recibía atención médica. En el lugar fue ocupada el arma de fuego, indicó la Policía.

El fallecido figuraba con seis registros policiales, tres judiciales y dos impedimentos de salida, además de aparecer vinculado, según las autoridades, a investigaciones por robos y un homicidio ocurrido durante un asalto en enero de 2023.

OTRO CASO EN SANTO DOMINGO

El otro caso tuvo lugar en Santo Domingo, cuando Erick Stiven Manzueta Alfonso, de 26 años, murió durante una intervención de agentes que se disponían a ejecutar una orden judicial de arresto.

De acuerdo con la Policía, el hombre los atacó a tiros con una pistola de nueve milímetros. Las autoridades indicaron que tenía registros y órdenes de arresto relacionados con atracos a mano armada, agresiones y hurto de motocicletas.

Los dos hechos se producen al cierre de un mes en el que las intervenciones policiales dejaron unas 45 muertes, según medios de prensa locales.

MINISTRA VE INTERCAMBIOS NO CONSTITUYEN UNA POLITICA DE ESTADO

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, declaró que los denominados intercambios de disparos no constituyen una política de Estado y que las actuaciones de los efectivos deben ser sometidas a revisión por los órganos internos de la institución.

Raful sostuvo que la reforma policial impulsada por el Gobierno establece entre sus prioridades la preservación de los derechos humanos y el uso proporcional de la fuerza, mientras defendió que en numerosos operativos los militares son recibidos con disparos.

El aumento de estos casos durante septiembre ha generado cuestionamientos de organizaciones vinculadas al ámbito jurídico y de derechos humanos, que reclaman investigaciones sobre las circunstancias de cada muerte.

El Instituto Dominicano de Derecho Penal pidió este jueves que se esclarezcan de manera independiente los casos reportados como intercambios de disparos.

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