Tres meses de prisión preventiva a imputado de ultimar expareja

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO. – El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso tres meses de prisión preventiva contra José Luis Rodríguez Fabián, señalado por el Ministerio Público como principal sospechoso de la muerte de su expareja Loyca Alvarado Adames, quien había sido reportada como desaparecida el 27 de septiembre.

Rodríguez Fabián cumplirá la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Las Parras, en San Antonio de Guerra, por solicitud del Ministerio Público.

Según la investigación, Alvarado Adames se encontraba con una hermana en un salón de belleza de la avenida Independencia cuando recibió una llamada telefónica y salió del establecimiento alrededor de las 10:40 de la mañana, indicando que regresaría en breve.

Ante la falta de comunicación, sus familiares reportaron la desaparición. Agentes del Departamento de Desaparecidos de la Dicrim revisaron cámaras de seguridad y observaron a la mujer abordar una yipeta negra.

Las pesquisas establecieron que el vehículo llegó a las inmediaciones de una fábrica de furgones y transportaciones en Bajos de Haina, San Cristóbal. El cuerpo fue localizado allí el 28 de septiembre.

Rodríguez Fabián fue arrestado al día siguiente mediante orden judicial. Durante un allanamiento en un negocio del ensanche La Paz fue ocupado un revólver calibre .38, junto con un casquillo y dos cápsulas. El Ministerio Público informó que el arma presentó coincidencia balística con un proyectil recolectado en la yipeta vinculada al caso.

La Fiscalía atribuye al imputado violaciones de los artículos 93 y 94 de la Ley 74-25, que establece el nuevo Código Penal, además de los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 sobre armas.

dh/am