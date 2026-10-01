Preocupa a abogados aumento muertes intercambios disparos

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SANTO DOMINGO.- El Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP) pidió a las autoridades poner “alto al fuego” ante el aumento de muertes en supuestos intercambios de disparos con agentes policiales.

Según cifras oficiales analizadas por la entidad, más de 142 personas murieron en esas circunstancias durante el primer semestre de 2026, un 16.4 % más que en el mismo período de 2025.

El IDDP advirtió que, hasta el 25 de septiembre, 45 de los 99 homicidios registrados en el mes fueron clasificados como “Acción Legal”, equivalente al 45.5 % del total.

INVESTIGACIÓN INDEPENDIENTE Y DEBIDO PROCESO

La organización recordó que una orden de arresto, un antecedente o una acusación no equivalen a una condena, por lo que corresponde detener, investigar y someter a los sospechosos ante los tribunales, respetando el debido proceso.

Exigió que las muertes en actuaciones policiales sean investigadas de forma independiente, imparcial y objetiva, y recomendó aplicar el Protocolo de Minnesota cuando corresponda.

PROPONE DIÁLOGO SOBRE SEGURIDAD

El Instituto planteó fortalecer la investigación criminal, el desarme, la prevención del delito y las políticas dirigidas a jóvenes, e impulsar un diálogo nacional sobre seguridad ciudadana con distintos sectores.

Insistió en que la lucha contra la delincuencia debe ir acompañada del respeto a la vida, la dignidad humana y el Estado de derecho.