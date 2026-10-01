Canadá anuncia un oleoducto y reducir la dependencia de EEUU

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

OTTAWA.- El primer ministro de Canadá, Mark Carney, declaró este jueves de interés nacional el proyecto Pacific Link, un nuevo oleoducto que transportará hasta un millón de barriles de petróleo diarios desde Alberta hasta la costa del Pacífico, con el objetivo de diversificar los mercados de exportación y reducir la dependencia de Estados Unidos.

La decisión permite que el proyecto avance bajo un proceso federal de revisión acelerada establecido por la Ley de Construcción de Canadá. El Gobierno canadiense prevé completar las condiciones regulatorias del proyecto para septiembre de 2027.

CANADÁ BUSCA AMPLIAR SUS MERCADOS EN ASIA

Pacific Link permitiría enviar crudo canadiense a mercados internacionales, particularmente en Asia. Según el Gobierno de Carney, la infraestructura contribuiría a disminuir la concentración de las exportaciones petroleras canadienses en el mercado estadounidense.

El proyecto será desarrollado conjuntamente por los gobiernos federal y de Alberta, que tendrán participaciones iguales. Las comunidades indígenas tendrán la posibilidad de adquirir al menos un 10 % de participación, mientras que Pembina Pipeline participará como socio privado.

RUTA CONECTARA ALBERTA CON EL SUR DE COLUMBIA BRITANICA

La ruta propuesta conectará Alberta con el sur de Columbia Británica y evitará la costa norte de esa provincia y ecosistemas considerados especialmente sensibles, según el Gobierno canadiense.

Carney sostuvo que el proyecto forma parte de una estrategia más amplia para diversificar el comercio de Canadá y fortalecer su autonomía energética. La administración federal estima que Pacific Link podría generar unos 140,000 empleos durante su construcción y más de 20,000 millones de dólares canadienses anuales en actividad económica.

La declaración de interés nacional no autoriza todavía la construcción. El proyecto deberá superar las evaluaciones ambientales, consultas con pueblos indígenas, estudios técnicos y demás requisitos regulatorios antes de recibir la autorización definitiva.

of-am