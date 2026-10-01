Abinader entrega apartamentos y 1,500 títulos propiedad SDE

El presidente Luis Abinader en la entrega de los apartamentos.

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SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader entregó este jueves 224 apartamentos del residencial Laderas del Este y 1,500 títulos de propiedad a familias de Santo Domingo Este, como parte de las acciones del Gobierno dirigidas a ampliar el acceso a viviendas y garantizar seguridad jurídica sobre los terrenos ocupados.

En San Antonio de Guerra, el mandatario encabezó la entrega de la segunda etapa de Laderas del Este, que beneficia a más de 896 personas. Con esta fase, el proyecto alcanza 368 apartamentos entregados de un total de 976 contemplados.

El ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Jean Luis Rodríguez, informó que el residencial representa una inversión aproximada de RD$568 millones, de los cuales RD$377 millones corresponden al sector privado y RD$191 millones al sector público, a través de FONVIVIENDA.

Rodríguez destacó que entre las familias beneficiadas hay 16 con dependientes con discapacidad y ocho titulares con discapacidad, por lo que las viviendas cuentan con condiciones de accesibilidad.

El presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, informó que la entidad ha financiado a 144 adquirientes por más de RD$334 millones y mantiene otros 53 casos en proceso por unos RD$132 millones.

LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD

Posteriormente, en El Almirante II, Abinader entregó 1,500 títulos de propiedad que benefician a unas 6,000 personas y anunció que el proceso continuará hasta superar los 6,000 certificados en esa comunidad.

El director ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, Duarte Méndez, explicó que la intervención abarcó 300,688.30 metros cuadrados y representa un ahorro de RD$120 millones para los beneficiarios, quienes recibieron sus documentos sin costo.

Méndez informó que la meta es entregar aproximadamente 6,500 títulos en El Almirante y anunció nuevas jornadas en las próximas semanas.

Abinader resaltó que la titulación brinda seguridad jurídica, aumenta el valor de las propiedades y facilita a las familias el acceso al financiamiento formal para mejorar sus viviendas o desarrollar actividades económicas.

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