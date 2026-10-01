PRM capacita a sus dirigentes sobre justicia electoral

Dirigentes del PRM durante el diplomado sobre justicia electoral impartido por el TSE

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SANTO DOMINGO.— El Partido Revolucionario Moderno (PRM) realizó un diplomado sobre justicia electoral impartido por el Tribunal Superior Electoral (TSE), como parte de su programa de formación y actualización de la dirigencia.

La actividad contó con la participación del presidente en funciones del PRM, Deligne Ascención; el secretario general, Juan Garrigó; y la doctora Milagros Ortiz Bosch, además de otros dirigentes y miembros de la organización.

La jornada académica estuvo orientada a fortalecer los conocimientos de los participantes sobre derecho y procesos electorales, mediante herramientas teóricas y prácticas vinculadas con la institucionalidad democrática.

El PRM señaló que este tipo de iniciativas forma parte de su proceso permanente de capacitación de los cuadros políticos y busca contribuir a una dirigencia con mayor preparación en materia electoral.

La organización destacó la importancia de promover el conocimiento de las normas y procedimientos que rigen el sistema electoral dominicano.

dh/am