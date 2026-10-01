PRM capacita a sus dirigentes sobre justicia electoral

SANTO DOMINGO.— El Partido Revolucionario Moderno (PRM) realizó un diplomado sobre justicia electoral impartido por el Tribunal Superior Electoral (TSE), como parte de su programa de formación y actualización de la dirigencia.
La actividad contó con la participación del presidente en funciones del PRM, Deligne Ascención; el secretario general, Juan Garrigó; y la doctora Milagros Ortiz Bosch, además de otros dirigentes y miembros de la organización.
La jornada académica estuvo orientada a fortalecer los conocimientos de los participantes sobre derecho y procesos electorales, mediante herramientas teóricas y prácticas vinculadas con la institucionalidad democrática.
El PRM señaló que este tipo de iniciativas forma parte de su proceso permanente de capacitación de los cuadros políticos y busca contribuir a una dirigencia con mayor preparación en materia electoral.
La organización destacó la importancia de promover el conocimiento de las normas y procedimientos que rigen el sistema electoral dominicano.
dh/am