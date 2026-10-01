Yankees aplasta a Red Sox y barre Serie de Comodines en GL

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NUEVA YORK.– Los Yankees de Nueva York desataron una ofensiva contundente para derrotar 9-2 a los Medias Rojas de Boston y completar la barrida en dos partidos de la Serie de Comodines de la Liga Americana.

Cody Bellinger encabezó el ataque con cuatro carreras impulsadas, incluido un jonrón de tres carreras durante un rally de seis anotaciones en la sexta entrada que prácticamente sentenció el encuentro. Luis García Jr. también conectó cuadrangular y terminó con tres imparables.

El zurdo Max Fried volvió a dominar a Boston en postemporada al permitir apenas tres hits y una carrera en seis entradas, con seis ponches y un boleto.

Los Yankees, que también superaron a Boston en la primera ronda de los playoffs el año pasado, avanzaron así a la Serie Divisional, donde enfrentarán a los Rays de Tampa Bay a partir del sábado.

Nueva York logró la clasificación pese a la ausencia de su capitán Aaron Judge, quien se perdió la serie debido a una lesión en la pantorrilla.

Los Yankees dominaron ampliamente la serie, al superar a los Red Sox por 18-2 en carreras y batear para .382, mientras Boston apenas consiguió siete hits en los dos encuentros.

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