Enviada ONU confirma en Haití respaldo a fuerzas antipandillas

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Puerto Príncipe, 1 oct.- La representante de la ONU en Haití, Daniela Kroslak, confirmó el respaldo hoy del organismo mundial a la Fuerza de Represión anti Pandillas (FRG), luego de la renovación este martes del mandato de esa institución.

El contingente que defiende el país contra esas bandas criminales espera varios envíos de nuevas tropas internacionales antes de fin de año, añadió la funcionaria al periódico Le Nouvelliste durante una visita a su Redacción.

La jefa de la Oficina Integrada de la ONU en el país caribeño (Unsoh) hizo un balance provisional sobre el despliegue de la FRG, los desafíos que afronta ahora y las perspectivas para su fortalecimiento en los próximos meses, según el diario.

«Nosotros proporcionamos -subrayó- todo el apoyo logístico, operativo y administrativo, como alimentación, combustible, alojamiento y comunicaciones, además de transportar a Haití las tropas y su equipamiento».

La enviada de la ONU recordó que, tras llegar en abril el primer contingente de la FRG, hoy con mil 500 efectivos, recibimos las nuevas tropas «para asegurarnos de que dispongan de lo necesario para ejecutar las operaciones de represión de las pandillas», agregó el periódico.

«El esquema establecido entre nosotros y la FRG, que es una misión independiente de la ONU, pero cuenta con el mandato del Consejo de Seguridad, prevé que transportemos las tropas y su equipamiento a Haití tan pronto como estén listas», explicó Kroslak.

Según la funcionaria, «tenemos que realizar todo tipo de preparativos previos, como el entrenamiento, la selección y otros procedimientos. Pero, en cuanto las tropas están listas, las trasladamos aquí junto con su equipo».

La representante de la ONU admitió que hubo hasta ahora retrasos en los preparativos y en diversos aspectos sobre la llegada de las tropas y su equipamiento, pero «pudimos trasladarlas una vez que estuvieron listas».

Kroslak recordó que la elección y equipamiento de las tropas «recae en el Grupo Permanente de Socios, presidido por Estados Unidos y Canadá, junto a países como Guatemala, El Salvador, Bahamas y Jamaica, los cuales toman las decisiones y se aseguran de que todo esté listo».

El Consejo de Seguridad de la ONU renovó el 29 de septiembre por seis meses el mandato de la FRG, hasta el 31 de marzo de 2027, mediante una resolución aprobada con 12 votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones (China, Rusia y Pakistán).

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