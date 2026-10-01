RD supera los 16,000 visitantes con llegada de cuatro cruceros

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SANTO DOMINGO.- La República Dominicana vivió una importante jornada para el sector de cruceros, con la llegada este jueves de 16,287 viajeros al país en cuatro embarcaciones, tres de ellas en Puerto Plata y una en Pedernales.

La costa norte recibió de manera simultánea tres imponentes embarcaciones en las terminales de Amber Cove y Taíno Bay. Los buques que atracaron en puerto fueron el Mardi Gras, con 5,835 pasajeros y 1,764 tripulantes; el Carnival Magic, con 3,858 pasajeros y 1,350 tripulantes, y el Resilient Lady, con 2,513 pasajeros y 1,182 tripulantes. En total, el movimiento portuario congregó a 12,206 visitantes que llegaron para disfrutar de las atracciones y bondades de la zona.

Tomando como base un consumo promedio estimado de 100 dólares por visitante, esta llegada proyecta un derrame económico aproximado de 1,600,000 dólares, que dinamiza el comercio, el transporte y los servicios locales de La Novia del Atlántico.

LLEGADA A PEDERNALES

En paralelo, conforme a la estrategia de diversificación portuaria del país, Cabo Rojo, en la provincia de Pedernales, registró la llegada del buque Freedom of the Seas. La embarcación atracó este miércoles 30 de septiembre de 2026, procedente de Willemstad, Curazao, con un registro de 4,081 huéspedes y 1,392 tripulantes a bordo, con lo cual reafirma el potencial y el crecimiento del sur como un nuevo polo de desarrollo para la industria de cruceros.

El director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana, Alejandro Campos, señaló que, con estas llegadas simultáneas en el norte y el sur, la República Dominicana continúa fortaleciendo su infraestructura y conectividad portuaria, demostrando que la nación se mantiene firme en la preferencia de las principales cadenas de cruceros del mundo.

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