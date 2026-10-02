Escogen en Santiago atletas y cronistas mas destacados 2026

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- La taekwondoísta Madelyn Rodríguez y el velocista Melvin Marcelino fueron escogidos como los más destacados en la gran gala anual Atletas del Año de esta provincia, mientras que el Súper Profe, Elwin Peña, y Ezequiel Sosa fueron seleccionados como los comunicadores deportivos más sobresalientes, en la actividad realizada el pasado martes por la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago (ACDS), en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana de la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA).

Ambos atletas, miembros de sus respectivas selecciones nacionales de taekwondo y atletismo, consiguieron resonantes triunfos internacionales en representación de la República Dominicana y en el país. Marcelino, además, es recordista nacional de los 100 metros planos.

Mientras que el Súper Profe y Sosa son dos destacados comunicadores deportivos que se distinguen en su programa Pasión Deportiva, así como en las direcciones de prensa de eventos deportivos, destacándose principalmente en el torneo de baloncesto superior de Santiago.

El propulsor deportivo Rigoberto Tavárez fue reconocido por su trayectoria en el deporte. Recibió una placa de reconocimiento que entregó el pleno de la directiva de la ACDS, encabezada por Américo Cabrera, presidente; Pablo Ruviera, vicepresidente; Franklin Peralta, tesorero; Moisés Peña, secretario general; Pedro Joel Marte, secretario de actas; Pascasio «Paco» Pérez, vocal, y Ana Osnelly Cabrera, encargada de Relaciones Públicas.

Para iniciar el evento fue interpretado el Himno Nacional Dominicano y el presidente de la ACDS, Américo Cabrera, pronunció el discurso central, en el que destacó el esfuerzo y sacrificio de los atletas para competir en representación de su país y provincia, al tiempo que felicitó su accionar, entre otras cosas.

El opening estuvo a cargo del grupo de baile de la Osthree60 Academy, mientras que la alegría la puso el divertido Lyondi Osorio y su travieso muñeco Ñeñeco, con los auspicios de Banreservas y Miderec, y el copatrocinio de la Alcaldía de Santiago, Fundación Cibao FC, ProIndustria, Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, La Aurora, Castro Sport, Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA, Cementos Cibao, Baldom y Café Kora.

Atletas galardonados

Taekwondo femenino, Madelyn Rodríguez; masculino, Pedro Luis Martínez.

Atletismo femenino, Adalgisa Torres; masculino, Melvin Marcelino.

Natación femenina, Darielys Ortiz; masculino, Cristian Ramos.

Boxeo femenino, Esther Jiménez; masculino, Wimer Valerio.

Fútbol femenino, Gía Fernández; masculino, Miguel Muñoz.

Asociaciones del Año, ABASACA y Boxeo.

Béisbol Profesional, Alberto Rodríguez; Aguilucho o Santiaguero en Grandes Ligas, Geraldo Perdomo.

Béisbol Olímpico, Orwin Mejía.

Baloncesto femenino, Mary Coronado; masculino, Raúl Torres.

Baloncesto Profesional, Adris de León.

Fútbol Profesional, Javier Roces.

Fisiculturismo femenino, Elizabeth Jiménez; masculino, Darlin Rodríguez.

Kickboxing femenino, María Angélica Peña; masculino, Jordi Alexander Pérez.

Ciclismo femenino, María Vega; masculino, Ruddy Germosén.

Softbol femenino, Anabel Ulloa; masculino, Elías Valerio.

Tenis femenino, Paz Cabral; masculino, Elio Mella.

Tenis de Mesa femenino, Eva Brito; masculino, Ramón Vila Mena.

Karate femenino, Karelin Tavárez; masculino, Víctor Ureña.

Premios Luis Luque

Camarógrafo del Año, Premio Bernardo Minier: Carlos José Delmonte.

Fotógrafo del Año, Premio Antonio Martínez: Tony Núñez y Charlie Martin.

Cronista Femenina, Premio Dionisia Pérez: Zobeida Rivas.

Programa de Radio, Premio Reynaldo Filpo: Mañana Deportiva, Elwin Peña.

Programa de Televisión, Premio César Delmonte y Consuegra: Infodeportivas, Santana Martínez, y Leña Deportiva, David Cepeda.

Prensa Escrita, Premio Domingo Saint-Hilaire Hijo: Kevin Cabral.

Programa Semanal o Especializado: Pasión Deportiva.

Medios Digitales, Premio Rafael Pappy Pérez: Elwin Peña & Emanuel Tavárez.

Locutor Comercial, Premio Virgilio Cepeda: Wilson Silverio.

Cronista Militante, Premio Juan Mendoza: Francisco Santos Nave.

Cronista en el Extranjero, Premio Rafael Paquete Fernández: Martín Zapata.

Plataforma Digital, Premio Héctor García: Liga Work & E&E Sports.

Comentarista del Año, Premio Félix Bruno: Kevin Cabral & Juan Saint-Hilaire.

Narrador del Año, Premio Ramón de Luna: Santana Martínez y José Luis Rodríguez.

Los premios fueron entregados por diferentes personalidades.

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