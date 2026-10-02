Dominicano Dolis lo mejor de Latinoamérica béisbol japonés

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Tokío, 02 oct.- El lanzador dominicano Rafael Dolis encabezó hoy la actuación del béisbol latinoamericano en la Liga japonesa, al trabajar en una entrada perfecta de relevo para los Tigres de Hanshin.

Dolis ponchó a dos de los tres rivales enfrentados de los Gigantes de Yomiuri, en el empate a dos en 12 entradas sobre la grama del Estadio Koshien de Nishinomiya, publicó el sitio web béisbol.japonés.com.

El derecho caribeño aumentó a 59 su total de bateadores retirados por la vía de los strikes y bajó su efectividad a 1.85.

Por los Gigantes, el cubano Raidel Martínez toleró una carrera y dos hits en un episodio de labor para aumentar su efectividad a 1.38.

En otros partidos, el dominicano Miguel Sanó terminó la jornada de 3-0, con dos ponches incluidos, en el revés de los Dragones de Chunichi ante los Carpas de Hiroshima por 1-5, en el Estadio Mazda de esa ciudad, y su promedio descendió a .222.

Otro jugador caribeño, el puertorriqueño Neftalí Soto se ponchó en una aparición como emergente en la derrota de 1-3 de los Marinos de Lotte ante los Luchadores de Nippon Ham, en el Estadio ZOZO Marine de Chiba, y ahora tiene un average de .222.

Por último, los Halcones de SoftBank aventajaron 8-2 a las Águilas de Rakuten, en el Parque Rakuten Mobile de Sendai, en un desafío sin presencia de beisbolistas latinos.

of-am