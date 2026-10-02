Precio mundial de alimentos escala a máximos desde 2022

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) – El índice de precios de los alimentos ha aumentado en septiembre un 1,5% mensual y un 5,8% interanual, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), hasta registrar una lectura de 136 puntos, su nivel más alto desde noviembre de 2022.

A pesar del repunte observado en el noveno mes del año, el índice de la FAO se mantiene 24,3 puntos (un 15,1%) por debajo del nivel máximo tocado en marzo de 2022, cuando alcanzó los 160,2 enteros.

En concreto, el índice de precios de los cereales de la FAO registró en septiembre un promedio de 122,8 puntos, un 5,1% más que en agosto y un 17,2% por encima de su valor de septiembre de 2025, después de que el coste del trigo alcanzase máximos desde agosto de 2023 ante las dificultades logísticas en la región del mar Negro.

De su lado, el índice de precios de los aceites vegetales alcanzó un promedio de 198,6 puntos, es decir, un 0,9% más que en agosto y un 18,3% por encima del nivel registrado un año antes, como consecuencia principalmente del alza de los precios mundiales del aceite de palma, que compensó con creces el descenso de las cotizaciones del aceite de girasol.

En el caso de la carne, el índice registró un promedio de 127,9 puntos, lo que implica una bajada mensual del 1,1% y en consonancia con el nivel alcanzado un año antes, mientras que el índice de precios de los productos lácteos se situó en un promedio de 119,1 puntos, apenas un 0,1% menos que en agosto, aunque un 19,1% por debajo del nivel alcanzado un año antes.

Por su parte, el indicador correspondiente a los precios del azúcar repuntó en septiembre a 114 puntos, lo que implica un avance mensual del 6,1% y del 14,7% en comparación con un año antes.

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