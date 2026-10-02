Dólar subió 38 cts. y era vendido a $60.45; el euro sigue a $70.22

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SANTO DOMINGO.- El dólar subió 38 centavos y este viernes era vendido en República Dominicana a RD$60.45.
El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:
Compra: RD$59.89
Venta: RD$60.45
EL EURO
El euro era vendido a RD$70.22 y comprado a RD$66.84.
PETROLEO
El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) se mueve cerca de los 91 y 92.7 dólares por barril en la jornada de este viernes, presionado por la volatilidad geopolítica y los suministros globales.
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