Niños dominicanos obtienen medallas en taekwondo de PR

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PUERTO RICO.- El Ramona Rosario Taekwondo Center informó que un grupo de niños de República Dominicana obtuvo una gran cantidad de medallas en el torneo Family Taekwon-Do ITF Challenge, realizado el pasado domingo 27 de septiembre en el municipio de Naranjito, Puerto Rico.

El evento fue organizado por Gabriel Candelaria y contó con el aval de la Federación Internacional de Taekwon-Do ITF Las Américas.

En el torneo participaron más de 300 atletas de diferentes escuelas de Puerto Rico, Estados Unidos y República Dominicana.

La delegación dominicana estuvo encabezada por el Gran Máster Sócrates Puello y los maestros Calletano Rodríguez, El Pubel Puello, Ramona Rosario y Luis de los Santos.

Los ganadores fueron:

Raychel Guillén , 5 años: 2 medallas de oro.

, 5 años: 2 medallas de oro. Sara Catalleya de Jesús , 8 años: 2 medallas de oro.

, 8 años: 2 medallas de oro. Alexander de Óleo , 11 años: 2 medallas de oro y 1 de bronce.

, 11 años: 2 medallas de oro y 1 de bronce. Leiker Encarnación , 14 años: 1 medalla de oro y 1 de plata.

, 14 años: 1 medalla de oro y 1 de plata. Nashla Rosario , 14 años: 1 medalla de plata y 1 de bronce.

, 14 años: 1 medalla de plata y 1 de bronce. Yeisel Batista, 15 años: 1 medalla de plata y 2 de bronce.

La delegación dominicana compartió junto a destacadas personalidades del taekwondo, entre ellas el Máster Daniel Pérez, de Australia; Spiridon Cariotis y Kenny Daughrty.

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