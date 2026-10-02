MIAMI: Ministro RD expone inversión y proyecto puentes

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MIAMI.- El ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, destacó el impulso de la inversión pública en República Dominicana en nuevas obras, ampliación de carreteras, puentes e infraestructura urbana para fortalecer la conectividad y la seguridad vial.

Estrella participó en el panel “Instituciones que transforman inversiones en resultados”, en el Diálogo Regional de Políticas Públicas de Transporte 2026, organizado por el BID en Miami.

El foro reúne a más de diez ministros y a representantes de 17 países. La apertura estuvo a cargo del presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn, y del presidente de la Federación Internacional de Ingenieros Consultores (FIDIC).

El ministro afirmó que las carreteras son clave para el desarrollo y que cada época impone nuevos retos a la inversión. Dijo que el país recuperó la inversión pública tras la caída por la pandemia y que este año alcanzará alrededor del 2,7 % del PIB.

PUENTES RESILIENTES

Estrella señaló como prioridad la construcción y reconstrucción de puentes resilientes para mantener la conexión y reducir daños por fenómenos climáticos.

Informó de un proyecto con el BID para construir y reparar 150 puentes, que fortalecerá la red vial y reducirá la vulnerabilidad de comunidades.

Indicó que no basta con construir, sino que hay que garantizar el mantenimiento para preservar la vida útil de las obras y reducir accidentes.

Destacó la experiencia de RD Vial, donde parte de los peajes se destina al mantenimiento de carreteras, lo que alivia la presión sobre el presupuesto.

MANZANILLO COMO PROYECTO ESTRATÉGICO

Resaltó el puerto de Manzanillo, en Montecristi, como proyecto estratégico para la conectividad y el desarrollo económico, por su impacto en el comercio.

Enfatizó la necesidad de diálogo con sectores políticos y sociales para impulsar obras con beneficios duraderos.

El panel fue moderado por María Julia Bocco, del BID, y participaron María Teresa Badui, de Argentina; Gabriela María Carrasco, de Perú, y Sailendra Patnayak, del FMI.

El Diálogo se celebra el 29 y 30 de septiembre bajo el lema “Ampliando el impacto del sector transporte: el sector público y el privado generando resultados”, para fortalecer la colaboración entre gobiernos, organismos e inversionistas.