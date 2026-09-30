Solo 2 de cada 10 venezolanos aprueban el gobierno de Delcy

CARACAS.- Solo dos de cada diez venezolanos aprueban la gestión de Delcy Rodríguez, según la más reciente medición de Latam Pulse de AtlasIntel para Bloomberg.
La encuesta revela una caída sostenida de su capital político. La aprobación bajó de 37% en febrero a 24,6% en agosto de 2026. En paralelo, la percepción negativa del interinato se disparó de 33,5% a 57,9% en el mismo periodo. 0fdac3e5
El desgaste ocurre en medio de una creciente conflictividad. Mientras Rodríguez viajó a Nueva York entre el 21 y el 24 de septiembre para participar en la 81 Asamblea General de la ONU en un avión proporcionado por Estados Unidos, en Venezuela se triplicaron las protestas.
Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), entre el 22 y el 24 de septiembre se registraron 56 manifestaciones en 17 estados, muchas por la crisis eléctrica, con cortes de hasta 16 horas. 0fda
En lo que va de año, el OVCS ha documentado 4,656 protestas, casi el triple de las 1,561 del mismo periodo en 2025. De ellas, 2,092 fueron por derechos civiles y políticos y 2,564 por derechos económicos y sociales. 0fda
OTROS SONDEOS CONFIRMAN EL RECHAZO
Otros estudios muestran una desaprobación aún mayor. Un sondeo de Meganálisis reveló que el 93% desaprueba la gestión de Rodríguez en economía, servicios y libertades, y que el 93,2% afirma que su calidad de vida no ha mejorado bajo su administración.
En intención de voto, Rodríguez apenas registra 2,7% frente a 70,6% de María Corina Machado, según la misma firma. En un escenario cerrado entre ambas, la brecha es de 82,4% contra 4,8%.
La medición de CB Global Data de septiembre de 2026 también la ubica entre los mandatarios peor valorados de América Latina, con 28,8% de aprobación y 64,3% de rechazo.
LA PRESIDENTE DENO HONORIFICA;DELCY RODRIGUEZ, ELLA LO QAUE TIENES QUE A HACER ES «ES LIBERAL,OSOLTAR HA TODO ESO «PRESO POLITICO», PARA BIEN DE ELLA Y EL GOBIERNO DE FACTO ACTUALMENTE> PARA QUE SE’ GANE AUNQUE SEA UN POQUITO DE GRACIA POR LOS VENEZOLANOS PRESOS , Y NO LA MALA VOLUNTAD DE ODIOS, ENTRE ELLOS., YQUE NO INVENTE DE DAR ORDENES ALBIRTRARIA EN CONTRA DEL PAIS.?ES MAS ? DELCY ES UN BOMBA DE TIEMPO EN EL PODER AHORA MISMOL?.,
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ya comienzan los medios prostituidos s lavar cerebro. PORQUE NO JODEN CON NETANYAHU, O DONALD TRUMP. PORQUE SIEMPRE TIENE QUE VENIR A DEFECAR A FAVOR DE LOS VERDADEROS INDESEABLES….EN EL MUNDO HAY MAS GENTE QUE NO QUIERE A SATANYAHU NI A DONALD TRUMP Y PORQUE LOS PROSTITUTOS MEDIOS NO SE LA C O J E N CON ESO. LOS QUE RECHAZAN A DELCY NO QUIEREN TAMPOCO A DONALD TRMP.
SAUL P U P U
ESA ES LA REALIDAD DEL PARTIDO DE LOS CHAVISTAS, PERO QUIEREN SEGUIR A LAS MALAS EN EL PODER, UN GOBIERNO ILEGAL, USURPADOR DE LA VOLUNTAD DEL PUEBLO DE VENEZUELA
ESO SE ESPERABA,NO ES NADA NUEVO,ELLA ES PARTE FUNDAMENTAL DEL PROBLEMA VENEZOLANO.La solucion es elecciones,pero ya para legalmente sacarla de la presidencia.No hay otra alternativa que no sea las elecciones,con el certamen electoral se confirmara el gigante fraude electoral de MUYBU-RRO. VENEZUELA DEBERIA SER LA LUZ LATINOAMERICANA,ES MAS,ES MEJOR QUE DUBAI,TIENE MAS PETROLEO Y ESTA EN EL PATIO TRASERO DEL PRINCIPAL MERCADO MUNDIAL {EE.UU.}
Muy buena posición
Esa encuesta la realizaron Corina Machado y Edmundo González
Ella solo necesita el oky de Trump que es quien quita y pone