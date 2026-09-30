El Presidente recibe a Joheirry Mola Miss Mundo 2026

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SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader, acompañado de la vicepresidenta Raquel Peña, recibió este lunes en el Palacio Nacional a la dominicana Joheirry Mola, quien recientemente conquistó la corona de Miss Mundo 2026 y se convirtió en la segunda representante de República Dominicana en alcanzar este título internacional.

Durante el encuentro, el jefe de Estado felicitó a Mola por su triunfo y por representar al país en el escenario internacional, luego de imponerse en la competencia celebrada en Nha Trang, Vietnam, el pasado 5 de septiembre.

RECONOCIMIENTO PRESIDENCIAL

En reconocimiento a su trayectoria, civismo y compromiso con el país, Abinader otorgó a la reina de belleza la Medalla Presidencial al Mérito Civil, distinción con la que se reconoce su dedicación y el orgullo que representa para República Dominicana.

La coronación de Joheirry Mola marca el regreso de la corona de Miss Mundo al país 44 años después de que la comunicadora dominicana Mariasela Álvarez obtuviera el título en 1982.

Mola, de 24 años, es docente y comunicadora. Durante su participación en el certamen promovió mensajes relacionados con la educación, el servicio y el propósito. En la etapa final destacó la importancia de enseñar inglés a los niños como herramienta para ampliar sus oportunidades de aprendizaje y comunicación.

CELEBRACIÓN DEL TRIUNFO

Tras la coronación, el presidente Abinader celebró públicamente el triunfo de Mola a través de su cuenta en la red social X, donde destacó que la dominicana hizo historia y que el país celebraba junto a ella la conquista de la corona mundial.

En el encuentro también estuvieron presentes la presidenta de la organización Miss Mundo Dominicana, Diany Mota; la directora de Miss Mundo Dominicana, Diana Victoria Mota; y Miss Mundo Dominicana 1982, Mariasela Álvarez, entre otras personalidades.

an/am