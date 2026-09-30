La ONDA representa a RD en evento contra piratería digital 

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

LIMA, Perú.- La lucha contra la piratería digital llevó a República Dominicana hasta Lima, donde la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) presentó su experiencia técnica y jurídica ante autoridades de Perú, Brasil, Ecuador y Paraguay, como parte de la Operación Regional LUMEN.

La delegación dominicana estuvo encabezada por el director general de la ONDA, José Rubén Gonell Cosme, acompañado de Lucía Castillo Arbaje, encargada del Departamento de Sociedades de Gestión Colectiva.

Ambos participaron en las jornadas celebradas los días 22 y 23 de septiembre en la sede del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

La iniciativa tuvo la finalidad de fortalecer la prevención, detección y combate de las infracciones al derecho de autor en el entorno digital, una tarea que enfrenta la capacidad de determinados servicios para operar mediante múltiples dominios, réplicas y estructuras tecnológicas ubicadas en distintas jurisdicciones.

Durante el “Action Day” las delegaciones de los cinco países presentaron estudios de caso y compartieron las estrategias utilizadas frente a la piratería digital.

La delegación de la ONDA, integrada por Gonell Cosme y Castillo Arbaje expuso conjuntamente el caso dominicano. La presentación explicó el procedimiento desarrollado por la ONDA, desde la verificación técnica de las plataformas investigadas hasta la valoración jurídica de los hallazgos.

La exposición de la delegación dominicana comprendió tres componentes: verificación técnica, preservación de evidencia y análisis jurídico. Desde República Dominicana se comprobó el funcionamiento y accesibilidad de las plataformas investigadas y se documentaron mecanismos de conversión y descarga.

jpm-am